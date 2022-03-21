Навіть Гітлеру таке в голову не приходило: Макаревич попередив Путіна про долю фюрера

Макаревич попередив Путіна про долю фюррера / facebook.com/makarevichav

Російський музикант Андрій Макаревич, який неодноразово підтримував Україну, нагадав росіянам про ганебну долю третього рейху.

Співак порівнювати президента РФ Володимира Путіна з фюрером Адольфом Гітлером.

"Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний Рейх", – написав Макаревич.

Він додав, що зараз весь світ зіткнувся з четвертим Рейхом. Також він додав, що доля Гітлера закінчилася трагічно. А після всіх цих подій Німеччині довелося ще дуже довго виплачувати репарації.

читайте також"Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі": Макаревич про ядерну кнопку Путіна"Тим, хто ще не зрозумів, що ми вже в четвертому Рейху, потрібно негайно згадати, чим скінчився третій", – написав музикант на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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