Навіть Гітлеру таке в голову не приходило: Макаревич попередив Путіна про долю фюрера

Музикант назвав нинішню Росію четвертим Рейхом.
Російський музикант Андрій Макаревич, який неодноразово підтримував Україну, нагадав росіянам про ганебну долю третього рейху.
Співак порівнювати президента РФ Володимира Путіна з фюрером Адольфом Гітлером.
"Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний Рейх", – написав Макаревич.
Він додав, що зараз весь світ зіткнувся з четвертим Рейхом. Також він додав, що доля Гітлера закінчилася трагічно. А після всіх цих подій Німеччині довелося ще дуже довго виплачувати репарації.
читайте також"Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі": Макаревич про ядерну кнопку Путіна"Тим, хто ще не зрозумів, що ми вже в четвертому Рейху, потрібно негайно згадати, чим скінчився третій", – написав музикант на своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.
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