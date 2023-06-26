Дашу Квіткову зацькували за зради Добриніну - блогерка нецензурно відповіла

У розлученні з Микитою Добриніним звинувачують Квіткову, яка нібито пішла від ведучого до іншого чоловіка.

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Даша Квіткова відповіла на чутки про зради Микиті Добриніну, коли вони були парою / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова і шоумен Микита Добринін справляли враження абсолютно щасливої пари, тому новина про те, що вони розлучаються, стала для шанувальників громом серед ясного неба.

Колишнє подружжя не розкриває подробиці про прийняте ними рішення, мотивуючи розлучення різницею в швидкості і напрямку саморозвитку. Однак у блогера-пліткаря Богдана Беспалова на цей рахунок свою думку.

Він повідомив, що причиною розставання Добриніна і Квіткової стала невірність останньої. Їй приписують романи з продюсером Євгеном Таллером і блогером Ігорем Лаченковим. До Таллера Даша нібито і пішла від Микити, хоча той усіма силами намагався зберегти шлюб.

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"Проблема розриву стосунків не в Микиті, а в Дар'ї. Вона у відносинах. Не в таких, що живуть разом, але разом. Її обранець – Женя Таллер. Даші він подобається, навіть дуже. Микиті доклали це все діло, а він не відреагував. Микита розриву відносин не хотів, хотів врятувати сім'ю", - заявляє Беспалов.

Терпіти цей наклеп Квіткова не стала. На своїй сторінці в Instagram вона залишила гнівне повідомлення всім, хто лізе в її особисте життя з безпідставними звинуваченнями. "Значить так: 1. Я не зраджувала у шлюбі. 2. Я не перебуваю/ не перебувала у відносинах ні з Ігорем, ні з Женею. 3. [Фігня - неценз.], висмоктана з повітря", - заявляє блогерка.

Даша Квіткова відповіла на чутки про зради Микиті Добриніну, коли вони були парою / instagram.com/kvittkova

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