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Даша Астаф'єва обматюкала відомого українського співака, який виступає в РФ: "Ти що, ку-ку?"

30 квітня 2022, 17:45

Артистці соромно за так званих "українців", для яких немає нічого святого.

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Даша Астаф'єва засудила Artika за випуск альбому в день бомбардування Харкова / Колаж

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва в інтерв'ю ЖВЛ розповіла про своє ставлення до українських артистів, які мовчать про війну в Україні. Їх вона вважає "видатковим матеріалом".

Астаф'єва здивована і обурена мовчазною позицією або демонстративним схваленням військових дій рф від зірок, народжених в Україні.

"Залишаючись там, вони назавжди залишаються ворогами. Ворогами для кожного з нас! Тут убивають твоїх знайомих, родичів, люди не можуть захистити своїх дітей, а ви залишаєтеся в тій країні, ви називаєте це "спецоперацією"?! Вони не мають права жити, ці люди... Я не кажу про цю гнилу труху типу Тімоті, Баскова, Рудковської – це для мене взагалі нечисть. Вони й у мирний час були для мене нечистю. Але я не можу зрозуміти, як наші співвітчизники... Ось Тая Повалій. Я ще колись на неї казала "мама". Мені так соромно, що вони залишаються жити там, що вони мовчать. Це не артисти. Це навіть не люди. Це "видатковий матеріал", ними просто користуються",- каже співачка.

Астаф'єва зізналася - намагалася зв'язатися і з одеситкою Тодоренко, яка проміняла Батьківщину і батьків на штани Топалова, і зі Світланою Лободою, яку багато хто засуджує за крокодилячі сльози.

У шоці артистка і від Артема' Artik ' Умрихіна - йому настільки плювати на Україну , що він з гордістю випустив новий альбом в день, коли рашисти розбомбили його рідний Харків: "Ці придурки Artik& Asti. Вони виступали тут кожного місяця. І в день, коли розбомбили Харків, це місто Artik, це його рідне місто. Він презентує альбом. Я йому кажу:"Ти що, [з глузду з'їхав - нецензур.]?". Ну ти, реально, [блін - неценз.], твоє рідне місто бомблять ти презентуєш альбом? Ну хоч щось в тебе є? Мозок, душа? Він мене заблокував одразу",- розповіла Астаф'єва.

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Раніше Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з Кімом.

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