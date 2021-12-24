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"Так, я повноцінна жінка!": трансгендерна співачка Зіанджа розкрила правду про зміну статі

24 грудня 2021, 11:48

Зі Фамелу вирішила звернути увагу на проблему свободи ЛГБТ+ людей.

Зианджа
Зіанджа розкрила подробиці свого камінг-ауту / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Українська співачка Зіанджа (Зі Фамелу) в 2014 році зробила камінг-аут як трансгендерна жінка. Будучи на той момент ще Борисом Апрелем, вона заявила, що завжди усвідомлювала себе дівчиною і асоціювала свою особистість з жіночою статтю.

Після того як Зіанджа "вийшла з шафи", вона намагалася зберігати приватність свого особистого життя. Правда в ЗМІ все ж стало відомо, що вона знаходиться в щасливих відносинах з хлопцем і пройшла операцію по зміні грудей.

Тоді, за словами Зі, в пресі її визнання спотворили до неможливості заради високих рейтингів і через недостатню обізнаність про проблеми трансгендерних людей.

Співачка втомилася від цієї дезінформації, тому вирішила зробити заяву про свою статеву приналежність та гендерну ідентичність: "Я не робила операцію зі зміни статі. Я ніколи прямо про це не заявляла. У своїй заяві 2014 року я сказала, що "зважилася на це", маючи на увазі камінг-аут як трансгендерна дівчина. Українська преса і ТБ все перекрутили і додумали: нібито "для народу так буде зрозуміліше". Гучні заголовки = більше шуму, більше кліків по посиланнях = більше грошей. PR-менеджер порадив мені закрити на це очі і я не стала сперечатися..."

Тепер сил закривати на подібне очі у Зі не залишилося. Дівчина вважає своїм обов'язком підвищувати обізнаність людей про права і свободи ЛГБТ+ людей, і своїм прикладом надихати тих, хто боїться осуду: "Чому я досі на все не плюнула? Тому що представленість / репрезентація важлива. Мовчання і сидіння в шафі шкодять свободам ЛГБТ+ людей. Наші історії заслуговують на те, щоб бути почутими. Ми існуємо, а значить наше щастя і життя важливі! Ми хочемо лише Видимості, а в результаті - Рівноправності, щоб всі були щасливі і задоволені. І ми і ви. Як одне ціле. Одна країна. Без гучних гасел і скандування. Без насильства і кровопролиття. Я більше не дозволю їм змушувати мене мовчати і робити зручною для них. Так, у мене залишився член між ніг! Так, я можу мати власних дітей, якщо захочу! Так, я повноцінна жінка!"

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Співачка Зіанджа (Зі Фамелу) звинуватила ЗМІ в дезінформації / instagram.com/zifaamelu

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