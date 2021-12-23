68-річний Андрій Макаревич вчетверте стане батьком

Дружина музиканта, молодша за нього на 30 років, вагітна первістком.
68-річний музикант Андрій Макаревич і його 38-річна дружина Ейнат Кляйн чекають на дитину.
Це буде перший спільний малюк пари, первісток для Кляйн і четверта дитина музиканта - у Макаревича вже є дві дочки і син від попередніх відносин.
Новину про вагітність четвертої дружини артиста розповів Telegram-канал НеМалахов з посиланням на особисті джерела. Саме подружжя майбутнє поповнення в родині поки не коментує.
Чутки про вагітність Кляйн з'явилися після відвідування парою світського заходу, на якому жінка з'явилося в "маскувальному" вбранні - брюках і світлій кофті вільного крою. Також в соціальних мережах останнім часом дружина музиканта ділиться переважно архівними кадрами або фото, на яких видно тільки її обличчя.
Андрій Макаревич і Ейнат Кляйн у шлюбі з 2019 року. Пара познайомилася під час подорожі Ефіопією.
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