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68-річний Андрій Макаревич вчетверте стане батьком

23 грудня 2021, 10:25

Дружина музиканта, молодша за нього на 30 років, вагітна первістком.

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Андрій Макаревич з четвертою дружиною Ейнат Кляйн / instagram.com/_einatklein_

68-річний музикант Андрій Макаревич і його 38-річна дружина Ейнат Кляйн чекають на дитину.

Це буде перший спільний малюк пари, первісток для Кляйн і четверта дитина музиканта - у Макаревича вже є дві дочки і син від попередніх відносин.

Новину про вагітність четвертої дружини артиста розповів Telegram-канал НеМалахов з посиланням на особисті джерела. Саме подружжя майбутнє поповнення в родині поки не коментує.

Чутки про вагітність Кляйн з'явилися після відвідування парою світського заходу, на якому жінка з'явилося в "маскувальному" вбранні - брюках і світлій кофті вільного крою. Також в соціальних мережах останнім часом дружина музиканта ділиться переважно архівними кадрами або фото, на яких видно тільки її обличчя.

Андрій Макаревич і Ейнат Кляйн у шлюбі з 2019 року. Пара познайомилася під час подорожі Ефіопією.

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Раніше "Геля з СВ-шоу" актриса Радміла Щеголєва розповіла про близькість з Андрієм Данилко.

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