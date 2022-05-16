Роспропаганда в шпагаті: Анастасія Волочкова зізналася в коханні Путіну

Анастасія Волочкова висловилася на підтримку Путіна / instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова про військове вторгнення рф в Україну мовчала з 24 лютого. Після незрозуміло кому адресованого поста з написом: "Ну що ж відбувається з цією війною! Який жах!", вона старанно вдає, що в світі нічого не відбувається - живе колишнім безтурботним життям.

Як і багато російських знаменитостей, схоже, танцівниця зайняла вичікувальну позицію, щоб пізніше, коли Україна здобуде перемогу, виставити себе в більш вигідному світлі.

Втім, зберегти нейтралітет Волочковій не дали російські журналісти: на одній з прес-конференцій, присвячених її судовому розгляду з одним з російських театрів, балерині поставили питання в лоб - на чиєму вона боці.

"Я дуже люблю росію, я довіряю і поважаю нашого президента. ... росія ніколи не подобалася іншим країнам, тому що у нас могутня країна. Треба підтримувати наш уряд і наших воїнів. Я впевнена, що ми праві. І я буду до останнього підтримувати свою країну", - заявила балерина.

"І коли складні часи, сильніше позиція не втекти і сховатися, а коли навпаки - вистояти, перетерпіти щось. Ніяких поневірянь у нас зараз немає. Ну якісь санкції. Ну і що! Своїх не можна здавати. Навіть якщо щось не так. Потім розберемося", - додала вона. Через ці її слова можна припустити, що балерина зовсім не заглиблюється в те, що держава, якій вона клянеться у вірності, розв'язала повномасштабну війну проти незалежної країни, та методично знищує її мирне населення.

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Раніше російський рок-музикант, лідер групи Ленінград Сергій Шнуров розповів, чому вирішив мовчати про війну в Україні.

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