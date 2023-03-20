"Часто дзвонив і кликав": Камалія приголомшила подробицями відносин з Путіним

Російський президент здавався Камалії добрим, і вона ніколи б не повірила, що він нападе на Україну.

Путін не раз запрошував Камалію / Колаж

Українська співачка Камалія, яка виховує двох дочок-двійнят від пакистанського мільйонера, несподівано поділилася подробицями свого спілкування з російським диктатором, який розв'язав криваву війну проти України - Путіним.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тоді російський президент здавався їй добрим, і вона ніколи б не повірила, що він нападе на Україну.

"Я багато разів виступала перед Путіним. У житті багато сюрпризів! Зараз все це неможливо уявити", - заявила співачка.

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За словами Камалії, кривавого диктатора, якого оголосили злочинцем на весь світ, вона зустріла в Києві. "Потім Путін почав кликати мене в Кремль співати з 2005 року. Він часто дзвонив мені, а потім раптом перестав дзвонити. Я не знаю чому. Після цього я побачила зміну президента, він став іншим", - згадує Камалія.

"Всі артисти сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. Він виглядав добрим. У той час, якби хтось сказав мені, що Путін нападе на Україну, я б не повірила.... Він кожен раз говорив, що Україна і Росія повинні бути разом, але він хоче новий СРСР", - розповіла артистка.

Артистка також згадала, яким був президент України Володимир Зеленський. За її словами, вона щоразу фотографувалася з ним разом. "Посмішки, тусовки, як завжди спілкуємося в шоу бізнесі. Кожного разу він був дуже позитивним. Він жартував, посміхався, був дуже відкритою людиною", - розповіла Камалія про Зеленського.

Нагадаємо, раніше Камалія розповіла про свою дружбу з Кіркоровим, а також про те, що він думає про військовий напад Росії на Україну. Як розповіла вона в інтерв'ю, з Кіркоровим, який офіційно підтримує війну в Україні, її пов'язує дружба і спільна творчість. На думку Камалії, ті нападки, які зараз повсюдно трапляються з артистом - це лише початок.

Камалія каже, що після 24 лютого вона стала дзвонити і писати йому, щоб той заявив привселюдно про те, що відбувається в Україні. Однак, схоже, що співак її просто заблокував.

Раніше також Камалія розповіла, що війна вплинула на фінансове становище її сім'ї. У програмі ЖВЛ зірка зізналася, що її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур став менше працювати, тому заробітку у нього зараз практично немає.

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