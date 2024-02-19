Колишній "Ревізор" Вадим Абрамов утік до РФ розважати окупантів

Абрамову є, що сказати на екрані, проте слів для рідної країни в нього не знайшлося.

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Де зараз Вадим Абрамов / колаж: Главред, фото: Facebook Вадим Абрамов, jora.biz

Український ведучий Вадим Абрамов долучився до касти мовчунів, які продовжують жити і працювати на країну-окупанта та ігнорують війну в Україні. З метою конспірації шоумен навіть не з'являється в соціальних мережах, проте вирахувати його не складно.

Абрамов замінив Ольгу Фреймут у надпопулярному шоу "Ревізор". Він вів його з 2015 по 2017 рік. Свій відхід із проєкту він пояснював переїздом в іншу країну, але не уточнював, в яку. Утім, у цьому, схоже, не було особливої необхідності.

З 2013 року Вадим Абрамов підробляв на російському телеканалі "Пятница!" - брав участь у різних шоу і писав сценарії. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, він раптово зник з екранів.

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Але ненадовго - вже у вересні 2022 року на офіційному акаунті телеканалу з'явилися ролики-анонси шоу "Чотири дачі", ведучим якого став Абрамов. Там же з травня 2023 року виходить кулінарний проєкт "Секрети на кухні" за участю ведучого. Про війну в рідній країні він вперто мовчить.

До слова, на "Пятнице!" "оселилася" ще одна українська ведуча-запроданка - Регіна Тодоренко. Там вона веде шоу про подорожі країною-окупантом "Руссо експрессо" і дитячий проєкт "Одні вдома". Варто зазначити, що телеканал "Пятница!" перебуває під санкціями України, США і Канади, як частина холдингу Газпром-Медіа.

Вадим Абрамов на підсанкційному телеканалі Пятница! (крайній праворуч) / instagram.com/fridaytv

Раніше п'яного пропутінського співака Діму Білана зняли на концерті в Казахстані - артист на сцені невиразно бурмотів і співав, забуваючи слова і не потрапляючи в ноти.

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