Колишня дружина Орландо Блума чекає на дитину від мільярдера

Міранда Керр вже розкрила стать малюка, та приймає поздоровлення з нагоди майбутнього поповнення в родині.

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Міранда Керр вагітна четвертою дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/mirandakerr, ua.depositphotos.com

40-річна австралійська супермодель і колишній янгол Victoria's Secret Міранда Керр повідомила про вагітність в соціальній мережі SnapChat, засновником якої є її другий чоловік - мільярдер Еван Шпігель. Знімки також з'явилися на сторінці італійського видання Chi.

Пара вже виховує двох синів. Також манекенниця ділить опіку над своїм первістком з британським актором Орландо Блумом.

Керр показала свій вагітний животик і повідомила, що у неї з Шпігелем буде ще один син. Таким чином австралійська модель стане багатодітною мамою чотирьох хлопчиків. Терміни появи на світ дитини Міранда поки не розкриває.

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Міранда Керр перебувала у шлюбі з Орландо Блумом з 2010 по 2013 роки, і народила йому сина, Флінна Крістофера Бленчарда Коупленда Блума, в 2011 році. Незважаючи на розставання пара зберегла теплі дружні стосунки. Керр спілкується з Блумом та його новою дружиною, співачкою Кеті Перрі.

У 2017 році модель після двох років стосунків вийшла заміж за американського підприємця Евана Шпігеля. Від цього союзу у неї двоє синів - Харт і Майлз.

Міранда Керр вагітна четвертою дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/chimagazineit

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