Колишня стилістка Студії Квартал 95 захищає Україну на фронті: "Є особиста мета - помститися"

Шура Рязанцева пішла служити в ЗСУ- стилістка в стрілецькій роті / instagram.com/sh.proudtobeukrainian

Стиліст, художник по костюмах, яка співпрацювала зі Студією Квартал 95, Шура Рязанцева, вирушила захищати Україну у складі ЗСУ. 24 лютого вона пішла у військкомат і була відправлена в Гостомель.

Зараз Рязанцева (позивний "Ялта", на честь міста, звідки вона родом), служить у Стрілецькій роті на кордоні з Білоруссю. Під час короткого візиту до Києва вона дала інтерв'ю для видання Настоящее время, в якому розповіла, чому пішла на фронт, поділилася чи страшно їй на війні, та чи планує повертатися у світ шоу-бізнесу, коли Україна здобуде перемогу над окупантами.

Ялта розповідає, що питання про те, йти чи не йти на війну для неї навіть не стояло. У 2014 році вона була однією з перших, хто опинився в російському полоні, а в 2022 році у неї з'явилася можливість помститися.

"Насправді це було давно визначено. Тому що я народилася в сім'ї військових. У мене батько військовий льотчик. Конкретно якщо говорити про мене, то в 14-му році, я була в полоні в Криму. Ми були першими полоненими з активістів Авто Майдану на той момент. Ми були недовго, але повірте одного дня достатньо, щоб зрозуміти, що таке русский мир. У них немає нічого святого. І ось тоді я для себе все зрозуміла. Не можу сказати, що моя історія почалася 24-го числа. Ні, вона почалася тоді. Тому що до цього дня у мене є особиста якась мета - помститися. Вони у мене забрали все. Вони забрали мого батька, мою землю, виноградник", - розповідає Рязанцева.

Вона зазначає - воювати їй не страшно. Товариші по службі стали для неї справжньою сім'єю, якій вона довіряє. "Не страшно лише тому, що ти усвідомлено розумієш, що ти тут робиш. І що поруч з тобою є люди, на яких ти можеш покластися. Ти часом навіть мамі, сестрі або братові не можеш подзвонити і довірити такі речі, які ти можеш довірити своїм побратимам. І як би не кричав на тебе старший сержант, командир - ти на війні, ти в армії", - каже Ялта.

До колишнього життя військова повертатися не бажає. Раніше, за словами Шури, вона була "меркантильною тьолкою", зараз же вона мріє про сім'ю: "Головне - залишитися живою. Це найголовніше. Не повернуся (в шоу-бізнес - прим. редактора). Я буду далі служити. І головне - народити дитинку".

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також ізраїльський фокусник і Менталіст Урі Геллер звернувся до президента Путіна з попередженням: якщо він прийме рішення використовувати ядерну зброю, боєголовки розгорнуться проти Росії та її народу.

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