УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Колишня стилістка Студії Квартал 95 захищає Україну на фронті: "Є особиста мета - помститися"

8 серпня 2022, 21:12

Шура Рязанцева не шкодує, що проміняла шоубіз на автомат.

Шура Рязанцева
Шура Рязанцева пішла служити в ЗСУ- стилістка в стрілецькій роті / instagram.com/sh.proudtobeukrainian

Стиліст, художник по костюмах, яка співпрацювала зі Студією Квартал 95, Шура Рязанцева, вирушила захищати Україну у складі ЗСУ. 24 лютого вона пішла у військкомат і була відправлена в Гостомель.

Зараз Рязанцева (позивний "Ялта", на честь міста, звідки вона родом), служить у Стрілецькій роті на кордоні з Білоруссю. Під час короткого візиту до Києва вона дала інтерв'ю для видання Настоящее время, в якому розповіла, чому пішла на фронт, поділилася чи страшно їй на війні, та чи планує повертатися у світ шоу-бізнесу, коли Україна здобуде перемогу над окупантами.

Ялта розповідає, що питання про те, йти чи не йти на війну для неї навіть не стояло. У 2014 році вона була однією з перших, хто опинився в російському полоні, а в 2022 році у неї з'явилася можливість помститися.

"Насправді це було давно визначено. Тому що я народилася в сім'ї військових. У мене батько військовий льотчик. Конкретно якщо говорити про мене, то в 14-му році, я була в полоні в Криму. Ми були першими полоненими з активістів Авто Майдану на той момент. Ми були недовго, але повірте одного дня достатньо, щоб зрозуміти, що таке русский мир. У них немає нічого святого. І ось тоді я для себе все зрозуміла. Не можу сказати, що моя історія почалася 24-го числа. Ні, вона почалася тоді. Тому що до цього дня у мене є особиста якась мета - помститися. Вони у мене забрали все. Вони забрали мого батька, мою землю, виноградник", - розповідає Рязанцева.

Вона зазначає - воювати їй не страшно. Товариші по службі стали для неї справжньою сім'єю, якій вона довіряє. "Не страшно лише тому, що ти усвідомлено розумієш, що ти тут робиш. І що поруч з тобою є люди, на яких ти можеш покластися. Ти часом навіть мамі, сестрі або братові не можеш подзвонити і довірити такі речі, які ти можеш довірити своїм побратимам. І як би не кричав на тебе старший сержант, командир - ти на війні, ти в армії", - каже Ялта.

До колишнього життя військова повертатися не бажає. Раніше, за словами Шури, вона була "меркантильною тьолкою", зараз же вона мріє про сім'ю: "Головне - залишитися живою. Це найголовніше. Не повернуся (в шоу-бізнес - прим. редактора). Я буду далі служити. І головне - народити дитинку".

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також ізраїльський фокусник і Менталіст Урі Геллер звернувся до президента Путіна з попередженням: якщо він прийме рішення використовувати ядерну зброю, боєголовки розгорнуться проти Росії та її народу.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Студія Квартал-95 95 Квартал новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:59

У Пентагоні назвали колосальні втрати росіян у війні проти України

21:49

Віра Кекелія стала мамою вдруге і показала малюка

21:46

В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФФото

21:46

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

21:34

Росія закрила доступ інспекторам із США на свої ядерні об'єкти: в чому причина

Реклама
21:12

Колишня стилістка Студії Квартал 95 захищає Україну на фронті: "Є особиста мета - помститися"

21:02

Припинення експансії РФ в Україні неможливе без припинення влади Путіна – ЕйдманВідео

20:45

"Буду вчити латвійську": Максим Галкін знатно затролив росіянВідео

20:43

Менше м'яса і фруктів: експерт пояснив, чому українці стали більше їсти хліба та гречкиВідео

20:29

Запорізька АЕС через росіян може перейти в режим блекаута: що чекає УкраїнуВідео

20:10

Ракети для HIMARS і нові Javelin: Україна отримає потужну допомогу від СШАВідео

19:59

Виповнилося 18 - пішов воювати разом з батьком: на Донбасі окупанти ракетою вбили юнакаВідео

19:57

В Офісі президента розповіли про "найстрашніші" санкції проти РосіїВідео

19:42

Поставки ракет HARM в Україну стали такими ж вбивчими як HIMARSПогляд

19:39

Почнеться "сезон воєн": у США пояснили, чому не дозволять РФ захопити УкраїнуВідео

19:28

Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків

19:16

Газопостачальники озвучили тарифи на газ: скільки заплатять українці за" блакитне паливо " у серпні

19:06

Україну завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про потужні зливиВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

18:34

Старший син Джамали душевно і зворушливо заспівав "Ой у лузі червона калина"

Реклама
18:19

Кавун або диня: де більше нітратів і кому не можна їстиВідео

18:18

Зоряний час: астрологи назвали щасливі години доби для кожного знаку Зодіаку

18:16

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

18:08

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і БудановаВідео

18:03

Засліплює війська РФ: окупанти в паніці після ударів ЗСУ антирадарними ракетами AGM-88Відео

17:58

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

17:56

322 людини в Ірпені, 458 у Бучі: стало відомо, скількох мирних жителів росіяни вбили під Києвом

17:53

Артур Логай зі сміхом надавав дружині ляпасівВідео

17:24

Ракети пробили дірки наскрізь: нові деталі удару по Антонівському мостуВідео

17:15

У Зеленського назвали умови для відновлення переговорів з РосієюВідео

17:12

Де насправді потрібно проводити референдумиПогляд

17:08

Віталій Портніков. Зеленський висуває ультиматум ПутінуВідеоблоги

17:06

Окупанти в паніці через порушення логістики, але готуються до удару: ЗСУ пояснили проблеми РФ на півдніВідео

17:06

Андрій Бєдняков показав, як виглядав 20 років тому на першому фото на паспорт

16:44

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів: генерал США назвав умовиВідео

16:38

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:32

Тополя зворушив історією воїна ЗСУ "Баті", який врятував його дітей

16:31

День Незалежності України 2022: дата, чи буде вихідний день

15:58

У Черкасах облили зеленкою гауляйтера-невдаху - соратника МедведчукаВідео

15:56

Визначилася з позицією про війну остаточно: Регіна Тодоренко виступила з важливою заявоюВідео

Реклама
15:48

Експерт пояснив, чому РФ не вдається сховати техніку від HIMARSВідео

15:32

В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити свій курс купівлі валюти: НБУ зняв обмеженняВідео

15:31

Гауляйтер на Запоріжжі оголосив про підготовку "референдуму", але забув про терміниВідео

15:23

"Я тата дуже люблю": Машкова відкоригувала свої висловлювання про війну

15:22

Монатік розповів, навіщо їздив до Росії після 2014 року і зробив несподіване зізнання про кар'єруВідео

15:20

Наступні 2 місяці – вирішальні: шеф польського Бюро нацбезпеки сказав, наскільки затягнеться війнаВідео

15:07

Місячний календар на вересень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

15:03

Російсько-українська війна та шанси України на перемогу – чат з Олегом Соскіним

15:02

"Йде вирішальний тиждень всього року": астрологи розповіли, що чекає кожногоВідео

14:55

Буде яскравішим, ніж після купівлі: 7 способів відновити колір одягу для різних відтінків

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти