Колишня пасія Налчаджиоглу не готова його відпустити - ніжне зізнання

Українська модель Анастасія Foxy близько двох тижнів тому розійшлася з Муратом Налчаджиоглу, турецьким бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак. Але відпускати колишнього коханого вона, схоже, не поспішає.
Сьогодні Налчаджиоглу відзначив своє 47-річчя. Святкував він його, ймовірно, на самоті, і Фоксі вирішила це виправити.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала їхнє спільне фото з підписом: "З твоїм днем, рідний" і з емодзі у вигляді червоного серця. Чоловікові це сподобалося, і він зробив на своїй сторінці репост цього запису.
Варто зазначити, що знімок, яким модель привітала свого колишнього коханого, було зроблено на початку березня, коли в їхній парі ще все було добре. Втім, червоні серця натякають на те, що Налчаджиоглу і Фоксі або не до кінця розійшлися, або розрив відбувся на мажорній ноті.
Хто такий Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.
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