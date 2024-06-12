Колишня пасія Налчаджиоглу не готова його відпустити - ніжне зізнання

Анастасія Foxy зовсім заплутала шанувальників своїми неоднозначними почуттями.

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Мурат Налчаджиоглу новини - Анастасія Foxy після розставання звернулася до Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Українська модель Анастасія Foxy близько двох тижнів тому розійшлася з Муратом Налчаджиоглу, турецьким бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак. Але відпускати колишнього коханого вона, схоже, не поспішає.

Сьогодні Налчаджиоглу відзначив своє 47-річчя. Святкував він його, ймовірно, на самоті, і Фоксі вирішила це виправити.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала їхнє спільне фото з підписом: "З твоїм днем, рідний" і з емодзі у вигляді червоного серця. Чоловікові це сподобалося, і він зробив на своїй сторінці репост цього запису.

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Варто зазначити, що знімок, яким модель привітала свого колишнього коханого, було зроблено на початку березня, коли в їхній парі ще все було добре. Втім, червоні серця натякають на те, що Налчаджиоглу і Фоксі або не до кінця розійшлися, або розрив відбувся на мажорній ноті.

Мурат Налчаджиоглу новини - Анастасія Foxy після розставання звернулася до Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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