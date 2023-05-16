Брітні Спірс побила чоловіка і вигнала його з дому - бійку рознімали охоронці

Не так все гладко, як намагаються показати Спірс і Асгарі в соціальних мережах, стверджують таблоїди.

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Брітні Спірс побилася з Семом Асгарі і прогнала його / instagram.com/britneyspears, instagram.com/samasghari

Всього місяць тому американська поп-ікона Брітні Спірс та її молодий чоловік, актор і фітнес-тренер Сем Асгарі, ревно спростовували чутки про розлад в їхній родині. Тепер таблоїди потряс новий скандал з життя невгамовної сімейки.

Як повідомляє TMZ, днями перелякані сусіди Спірс і Асгарі викликали поліцію - їх нажахали скажені крики Брітні і шум боротьби, які доносилися з будинку подружжя.

За словами очевидців закохані голосно сварилися, і Бріт навіть кинулася на чоловіка з кулаками. Подружжя, що зчепилося, рознімала служба безпеки Спірс. Після бійки співачка нібито вигнала Сема з дому, що він з радістю і зробив.

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Сусіди стверджують, що це - далеко не перша подібна сварка між Спірс і Асгарі. Подружжя частенько з'ясовує стосунки на підвищених тонах, і іноді навіть б'ється.

У пресі повідомляють, що цей скандал може стати останнім в лав-сторі Сема і Брітні. Раніше чоловік всіляко захищав її та був лояльний до її примх, але відхід з дому може свідчити про те, що терпець чоловіка урвався.

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