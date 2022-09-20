Брітні Спірс показала, як в купальнику розважається на яхті з чоловіком

Брітні Спірс / https://ua.depositphotos.com/

Легендарна американська поп-співачка Брітні Спірс поділилася пекучим сімейним контентом. Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео зі своїм новим чоловіком чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі.

Подружжя разом відпочивали на яхті в якомусь тропічному куточку світу. Щаслива співачка активно обіймала свого чоловіка і азартно танцювала в блакитному купальнику і сонцезахисних окулярах.

"Це просто неймовірно. Одягла свої великі окуляри від Джесіки Сімпсон і дивую чоловіка! Як кажуть більшість користувачів Instagram - дуже добре", - розповіла виконавиця.

До слова, Спірс і Сем Асгарі познайомилися в 2016 році під час зйомок кліпу співачки на трек Slumber Party. У ньому чоловік зіграв головну роль. У 2017 році пару почали все частіше помічати разом. У вересні 2021 року Асгарі зробив пропозицію співачці. А вже в 2022 році закохані зіграли весілля.

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