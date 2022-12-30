Гологруда Брітні Спірс станцювала в душі та оголосила про зміну імені

Невгамовна Бріт фонтанує екстравагантними ідеями. Найкращі з них приходять до неї, схоже, поки вона танцює оголеною.

Брітні Спірс після голих танців оголосила про зміну імені / instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс має дивне хобі - вона любить публічно оголюватися, та ділиться своїми "голими" кадрами в соціальних мережах. І хоч її чоловік, модель і фітнес-інструктор Сем Асгарі, не схвалює подібного захоплення, зупинятися Брит, схоже, не збирається.

Втім, свої висновки вона все ж зробила - під пікантними фото і відео вона приховує коментарі, щоб токсичні ненависники не обмежували її свободу самовираження.

Нещодавно Спірс показала на своїй сторінці в Instagram, як приймає душ - вона позувала під цівками води, міцно стискаючи пишний бюст руками. Косметика на обличчі поп-легенди розпливлася, а волосся, зібране в пучок на потилиці, падає на її обличчя недбалими пасмами.

У підписі до відео Брітні заявила про свої плани на зміну імені - тепер Спірс хоче бути Бруклін. Це гендерно нейтральне ім'я, яким називають і хлопчиків, і дівчаток.

Чим обґрунтовано таке рішення, співачка уточнювати не стала. Бруклін - назва одного з найбільших і густонаселених боро міста Нью-Йорк.

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