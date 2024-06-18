Breaking News: Максим Галкін показав нове фото

Максим Галкін опублікував фото, де показав, який вигляд має зараз.

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Максим Галкін відзначає 48 років/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський комік Максим Галкін, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, продовжує з іронією інтригувати своїх підписників.

На своїй сторінці в Instagram, Максим Галкін опублікував фото, де показав, який вигляд має зараз, а також привітав сам себе з днем народження. "Breaking news. 48", - підписав фото артист.

У коментарях у артиста зібралося безліч людей, які привітали його з днем народження. Сам Галкін стоїть із білими кулями і добродушно посміхається в камеру.

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, син Максима Галкіна і Алли Пугачової не перестає дивувати своїмиздібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Лучше всех!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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