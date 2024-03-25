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Брат Кейт Міддлтон поділився рідкісним знімком на тлі хвороби сестри

Яна Ставська
25 березня 2024, 04:00
Джеймс вирішив надати підтримку сестрі, у якої нещодавно діагностували рак.
Брат Кейт Міддлтон поділився рідкісним знімком на тлі хвороби сестри
Джеймс розчулив мережу, показавши Кейт в юності / Колаж Главреда. Фото: instagram.com, instagram.com/princeandprincessofwales

Брат британської принцеси Кейт Міддлтон Джеймс вперше показав архівний знімок із сестрою, зроблений за часів, коли обидва родичі були ще підлітками.

В Instagram Джеймс не особливо активний. Всі його пости зазвичай присвячені своїй обраниці або дозвіллю з собаками.

Але останнє фото викликало в аудиторії особливий трепет - на ньому Джеймса заснято зі старшою сестрою Кейт на тлі літнього гірського пейзажу. Джеймсу там не більш ніж 14 років, він трохи насуплений і зосереджений на об'єктиві, а ось погляд Кейт відведений убік через яскраве сонце.

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Брат Кейт Міддлтон поділився рідкісним знімком на тлі хвороби сестри
Фото: instagram.com/jmidy

Фотографію Джеймс супроводив текстом: "За ці роки ми разом підкорили безліч вершин. Сім'єю ми подолаємо і цей підйом".

Підписників брата Кейт такі слова не могли не надихнути на компліменти. Багато хто залишив схвальні відгуки про сім'ю, про взаємини Кейт і Джеймса.

Хвороба Кейт Міддлтон - головне

Нещодавно у Кейт Міддлтон виявили рак. Принцеса Уельська зробила заяву, де попросила дати їй трохи часу, щоб завершити лікування.

"Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - йдеться в її заяві.

Вона не повідомила, який це був тип раку і на якій стадії його було виявлено.

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