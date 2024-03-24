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Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

Олексій Тесля
24 березня 2024, 19:38оновлено 24 березня, 21:29
ІДІЛ несе відповідальність за теракт у Підмосков'ї, каже Камала Гарріс.
Харрис, Путин
Камала Гарріс спростувала домисли Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Віцепрезидент США Камала Гарріс відкинула заяву російського диктатора Володимира Путіна про причетність України до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня.

В інтерв'ю ABC News, на запитання, чи є у США докази на підтримку звинувачень Путіна, Гарріс відповіла: "Ні".

"Ні, немає жодних доказів, і насправді ми знаємо, що ІДІЛ-К фактично за всіма ознаками несе відповідальність за те, що сталося", - зазначила віце-президент США.

відео дня

Гарріс також наголосила, що те, що сталося під час терористичного акту, та кількість вбитих людей є трагедією, і висловила співчуття родинам постраждалих.

Тераки у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.

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Володимир Путін Камала Харріс Теракт у Москві
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