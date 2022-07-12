Бореться з важкою хворобою: стало відомо, де переховується від війни Олег Винник

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак і кумир мільйонів українських жінок Олег Винник пропав з самого початку війни.

Останнє своє звернення Винник зробив 24 квітня в Instagram. Співак перестав виходити на зв'язок з шанувальниками і не виступав публічно на концертах.

Як розповіла адвокат Винника в коментарі ТСН.uа, співак активно допомагає ЗСУ.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олег Винник сприйняв дуже болісно. Про це свідчить звернення артиста до українського народу, де він висловив чітку громадянську позицію.

Де знаходиться Олег Винник

Вже майже 20 років Олег Винник офіційно проживає за кордоном.

"Він проживає в Берліні, звідки допомагає українцям, а також проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у нього почалися ще до війни, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів", - йдеться в повідомленні.

Олег Винник здоров'я

Як повідомила адвокат журналістам, Олег Винник був змушений звернутися до фахівців. В даний час лікування триває, оскільки були загострені моменти.

Але, незважаючи на деякі проблеми зі здоров'ям співак через свій благодійний фонд "Вовчиця" відправляє для ЗСУ автомобілі. Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну і не бажає піаритися під час біди.

Раніше співачка Оля Полякова розповіла, що відбувається з Олегом Винником і де він пропав.

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