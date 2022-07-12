УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Бореться з важкою хворобою: стало відомо, де переховується від війни Олег Винник

12 липня 2022, 23:58

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олег Винник сприйняв дуже болісно.

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак і кумир мільйонів українських жінок Олег Винник пропав з самого початку війни.

Останнє своє звернення Винник зробив 24 квітня в Instagram. Співак перестав виходити на зв'язок з шанувальниками і не виступав публічно на концертах.

Як розповіла адвокат Винника в коментарі ТСН.uа, співак активно допомагає ЗСУ.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олег Винник сприйняв дуже болісно. Про це свідчить звернення артиста до українського народу, де він висловив чітку громадянську позицію.

Де знаходиться Олег Винник

Вже майже 20 років Олег Винник офіційно проживає за кордоном.

"Він проживає в Берліні, звідки допомагає українцям, а також проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у нього почалися ще до війни, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів", - йдеться в повідомленні.

Олег Винник здоров'я

Як повідомила адвокат журналістам, Олег Винник був змушений звернутися до фахівців. В даний час лікування триває, оскільки були загострені моменти.

Але, незважаючи на деякі проблеми зі здоров'ям співак через свій благодійний фонд "Вовчиця" відправляє для ЗСУ автомобілі. Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну і не бажає піаритися під час біди.

Олег Винник, Вовчиця

Раніше співачка Оля Полякова розповіла, що відбувається з Олегом Винником і де він пропав.

Читайте також:

Олег Винник
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:11

Надя Дорофєєва в чоловічому костюмі забула надіти штани

00:51

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор дванадцяти апостолів і як залучити удачуВідео

00:35

Дружина Кличка показала свій розкішний будинок у Німеччині

00:14

"Путіністу" Лепсу не дали візу до Великобританії

12 липня, вівторок
23:58

Бореться з важкою хворобою: стало відомо, де переховується від війни Олег ВинникВідео

Реклама
23:53

"Друга армія світу" боїться визнати поразку та піти геть - Зеленський

23:49

Голлівудський актор розплакався в прямому ефірі, згадуючи особисту зустріч з Путіним 8 років томуВідео

23:33

Не можуть пробачити патріотизму Лободи: росЗМІ назвали батька другої дитини співачки

23:24

"Моторошно уявити наслідки": в Москві засекретили адреси бомбосховищ

22:53

Російські війська намагатимуться взяти Донбас до 24 серпня - ЖдановВідео

22:41

Прикмети на 14 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:30

Перша репетиція осені: на Україну налетять дощі та різко похолодає

21:55

Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізаціюВідео

21:40

Президент поставив перед військовими завдання звільнити всю Україну - ДаніловВідео

21:19

Ляпис Трубецькой переспівав культову пісню" Воїни світла" українською мовою

21:17

Поїхав додому в труні: воїни ЗСУ ліквідували командира танкової роти армії РФ з УралуВідео

21:01

У Росії готують "путінозамінника": у розвідці назвали можливого наступника диктатораВідео

20:37

Обіцяють гроші: на Херсонщині окупанти полюють за "головами" українських активістівВідео

20:35

Кількість загиблих збільшується: у Часовому Яру з-під завалів витягли вже 45 тілВідео

20:33

"Я - п'яниця": путініст Лепс пояснив свій успіх в Росії та розповів про заробіткиВідео

Реклама
20:33

ЗСУ змусили окупантів тікати при штурмі поблизу 8 населених пунктів – ГенштабВідео

20:17

Сергій Стерненко. Бавовна у Новій Каховці викликала істерику у загарбниківВідеоблоги

19:51

Держдума РФ збереться на позачергове засідання: експерт розповів, на що чекати Україні

19:48

Росія готується до анексії українських територій - розвідкаВідео

19:36

YouTube забанив телеграм ще одного російського пропагандиста

19:25

Полякова образила українців, захищаючи свого чоловіка

19:21

Невдачі, як з рогу достатку: 2 знака зодіаку в зоні ризику в найближчі дніВідео

19:18

Волосся росте як на дріжджах: дешева нікотинова кислота створить диво з вашим волоссямВідео

19:18

Дмитро Комаров продав "дорослу іграшку" за рекордну суму на користь ЗСУ

19:17

ЗСУ сьогодні в ударі: на Херсонщині палає черговий склад боєприпасів окупантівВідео

19:14

Які продукти знижують тиск: що можна і не можна їсти при гіпертонії

18:55

Залякування від Росії: як Путін знову спробує переконати ЛукашенкаПогляд

18:52

Дієтологи багато недоговорюють: в якому вигляді найкраще їсти курячі яйця, щоб не повніти

18:30

"У Кремлі продовжують жувати соплі": Гіркін звинуватив російське командування в бездіяльностіВідео

18:21

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

18:03

Гороскоп на завтра, 13 липня 2022: Овнам - випробування долі, Скорпіонам - неприємності, Рибам - грошіВідео

17:49

ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ: тіло впізнали тільки по ДНКВідео

17:44

"Скільки можна це лицемірство проявляти": українська ведуча накинулася на Софію Ротару

17:31

Російські бомбардувальники можна і треба збивати: Жданов назвав головні умовиВідео

17:18

Лоліта зізналася в любові до Росії і назвала її батьківщиною

Реклама
17:03

Мужні та відважні: Британія показала, як тренує українських військовихВідео

16:58

Кривавий обстріл РФ Часового Яру: з-під завалів дістали тіла 38 загиблихВідео

16:55

Дорофєєва вже не соромиться стосунків з Кацуріним: співачка показала романтичне фото

16:47

10 танків Leopard і 20 бронетранспортерів M113: Іспанія планує передати Україні важку технікуВідео

16:32

РФ не зможе обороняти рубежі: Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні

16:28

Як прокачати свій мозок і стати розумнішими: найкращі поради

16:01

Перелом у війні та звільнення міст: несподіваний прогноз астрологівВідео

15:53

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

15:40

Кому категорично не можна їсти вишню та чим вона шкідлива

15:38

Що лікує чорниця: користь ягоди і її "чарівні" властивості

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти