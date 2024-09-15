Більше не приховує: Слава Камінська втретє вийшла заміж

Камінська у своєму репертуарі - незмінно дивує фанатів.

https://glavred.net/stars/bolshe-ne-skryvaet-slava-kaminskaya-v-tretiy-raz-vyshla-zamuzh-10597208.html Посилання скопійоване

Слава Камінська новини - Слава Камінська втретє вступила у шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

У травні 2023 року українська співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками радістю - її таємничий коханий зробив їй пропозицію руки та серця. На яку вона, до слова, відповіла згодою.

Уже понад рік шанувальники артистки чекають новин про її пишне весілля, проте про церемонію вона так і не сказали ні слова. Ба більше: нещодавно Камінська повідомила, що вже заміжня.

Так у своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото зі своїм обранцем (обличчя якого Слава продовжує приховувати), а в підписі до знімка називала його не інакше, як чоловіком.

відео дня

Це - перший раз з моменту заручин, коли Слава Камінська прямим текстом підтвердила, що втретє вступила у шлюб.

Слава Камінська з чоловіком, обличчя якого приховує / instagram.com/babaslavka

Хто така Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що популярний український футболіст і громадський діяч Андрій Шевченко ухвалив доленосне рішення, на яке його надихнула допомога ЗСУ, медикам і цивільним.

Також перша леді України Олена Зеленська поділилася, чим шокував її син у перші дні війни. Її, як маму, зворушила турбота Кирила про неї навіть в екстремальних умовах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред