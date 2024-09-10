Більше, ніж Вільям: принц Гаррі отримає мільйони від королеви-матері на своє 40-річчя

Гаррі отримає більше грошей, ніж його рідний брат Вільям.

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Принц Вільям і принц Гаррі перебувають у важких стосунках/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Коли герцог Сассекський відсвяткує свій 40-й день народження 15 вересня, за повідомленнями, він отримає надзвичайно щедрий подарунок на честь цієї події.

Вважається, що ця подія дає принцу Гаррі право на отримання мільйонів фунтів із сімейного трастового фонду, створеного королевою Єлизаветою, королевою-матір'ю, коли йому було десять років, пише The Times.

Передбачається, що покійна прабабуся герцога внесла до фонду близько 19 мільйонів фунтів стерлінгів 1994 року, щоб заповісти своїм правнукам одноразову суму, яка не обкладається податком.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Королеві-матері тоді було 94 роки. Згідно з повідомленнями того часу, гроші мали бути розподілені між її молодими родичами з першим платежем у день їхнього 21-річчя і другим платежем після досягнення ними 40-річного віку.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Хоча подробиці трастового фонду не були оприлюднені, джерела, близькі до палацу, вважали, що вона могла залишити більшу частину Гаррі, ніж Вільяму, припускаючи, що Вільям отримає статки від герцогства Корнуолл, коли стане спадкоємцем.

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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