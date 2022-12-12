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"Бог був в останньому потязі з Маріуполя": у США легендарна співачка записала пісню про війну в Україні

12 грудня 2022, 11:42
Легендарна співачка Сюзанн Вега-зірка 1980-х-випустила пісню Last Train From Mariupol і мінімалістичний кліп на неї.
Вега, Маріуполь
Сюзанна Вега / скріншот з відео, Петро Андрющенко

Сюзанна Вега, легендарна співачка та зірка 1980-х(відома хітом Tom's Diner) випустила потужний трек під назвою Last Train From Mariupol. Лаконічний кліп на пісню вже опублікований на YouTube.

У монохромному відео вона виконує трек, пронизливо дивлячись в об'єктив камери. Їй підіграє на гітарі Джеррі Леонард (він же і аранжував трек).

Пісня Веги присвячена жахам війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

"Я чула, там був сам Бог, /в останньому поїзді з Маріуполя, /наляканий тим, що він бачив", − йдеться в тексті.

"Ця пісня схожа на дитячу пісеньку в тому сенсі, що текст дуже-дуже простий. Вся пісня складається з чотирьох віршів, і вона має дуже просту гітарну лінію, яка повторюється знову і знову, тому я знову відчуваю, що це щось нове для мене. Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, що біжать на потягу. Один репортаж, який я бачила, був про Маріуполь, і я подумала, що це просто така гарна назва, і місто таке гарне. Здавалося, що це вимагає якоїсь пісні. Я думала про цей останній поїзд, останній поїзд перед прийдешнім Апокаліпсисом. Потім я читала статтю в "Нью-Йорк Таймс", в якій говорилося, що люди в Маріуполі кажуть, що навіть сам Бог пішов, що навіть він злякався того, що він там побачив. Я подумала: "Ось воно. Бог покинув місто Маріуполь, і він був у цьому останньому поїзді. Я відчуваю, що важко писати про політику та жахливі трагедії. Я не хотіла писати щось педантичне. Але це був мій спосіб написати про це", - сказала Вега в інтерв'ю британському виданню The Line of Best Fit.

Нагадаємо, раніше комік Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення в підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

Вірш він підписав "доброзичливцям".

"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ, всім, хто вважає, що я – клеврет Путіна і Кремля", - писав Слєпаков.

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