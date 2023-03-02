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"Кращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтеся": сидить в США Еллерт отримав на горіхи в Мережі

2 березня 2023, 12:12
Переможець "Холостячки" з актрисою Ксенією Мішиною, комік і сценарист Олександр Еллерт нарвався на хейт інтернет-користувачів.
Еллерт, США
Олександр Еллерт / колаж фото СТБ та УНІАН

Сценарист і комік Олександр Еллерт, переможець першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною, який знаходиться в США, вирішив порозглагольствовать в Instagram про чоловіків, які виїхали і залишаються за кордоном під час повномасштабної війни в Україні. І у відповідь нарвався на жорсткий хейт з боку фоловерів.

"Хто емігрував - той чудак на букву "м"!". Позиція ясна, частково справедлива, але точно не радикальна. Іноді трохи втрачається грань між радикально і раціонально. Адже є ті, хто планував і готувався. І ті, хто все втратив. А когось завжди щось до останнього тримало. А когось навпаки, тепер нічого. Причини Різні, не тільки війна. Індивідуально все - не радикально. Є ще ті, хто спробували і повернулися, виходить чудак на букву "м", але трохи рідніше?! Такі думки, не більше", - написав Еллерт.

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І тут же отримав у відповідь, так би мовити, "повну панамку" гнівних коментаторів у відповідь.

"Якщо всі емігрують, То навіщо зараз сотні тисяч молодих чоловіків віддають своє життя? Я ще розумію емігрувала жінку або дівчину. А чоловіки? А ви як, Олександр, поїхали? У нас адже в країні не випускають з країни чоловіків", "В кому розчарувалася найбільше за цей рік? У людях, які втекли. Точка", "Від чоловіка виглядає як слабка спроба виправдання, пост в стилі - "зрозуміло, що нічого не зрозуміло". Сидіть там, так щось розумне пишіть або корисне робіть. Шкода, що кращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтеся і таку нісенітницю пишете. Жах", - написали вони.

Скріншоти
Скріншоти
Скріншоти

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Влада Ями, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину (і живе в США) в такий складний для неї період. Жінка зазначає-вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

Ліліана каже, що вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним. "По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.

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