Бісексуальна українська модель розповіла, хто з вітчизняних артисток її приваблює

Вікторія Маремуха зізналася, що її сексуально приваблює Тіна Кароль / instagram.com/vicky_mare

Українська модель, фіналістка 2 сезону шоу Супермодель по-українськи і блогерка Вікторія Маремуха живе зі своїм чоловіком, мільйонером і бізнесменом на ім'я Луї, у відкритому шлюбі, при цьому сексуально її приваблюють як жінки, так і чоловіки.

Модель обговорила свою бісексуальність з ведучим Славою Дьоміним на шоу Слава +. Маремуха зізналася, що новина про її сексуальну орієнтацію шокувала її сім'ю та близьких.

На запитання ведучого про те, чи подобається їй хтось із українських артисток, як жінка, Маремуха відповіла, не замислюючись. Ім'я її фаворитки послідувало так швидко, що стало зрозуміло, що модель про це замислювалася не один раз і всерйоз.

Так, серед зіркових українських красунь блогерка вибрала б собі в партнерки Тіну Кароль. "Тіна Кароль. Ось у своєму новому образі вона мені дуже заходить", - розповіла вона.

Раніше учасник 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич, який зробив камінг-аут, як бісексуал, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич розповів, хто з суперників на проекті йому подобався, як чоловік.

Також росЗМІ, з посиланням на невідому українську блогерку, заявили про те, що українська співачка Віра Брежнєва розлучилася з музичним продюсером Костянтином Меладзе ще влітку 2022 року.

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