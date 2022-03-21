Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, які підтримують РФ

Повалій і Басков у списку тих, кого хочуть позбавити звань/ Instagram Повалій

Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради закликав президента України Володимира Зеленського позбавити почесних звань "народний артист України" і "заслужений артист України" вісьмох артистів, які підтримують Росію.

У списку осіб, яких пропонують позбавити звань, частина російських артистів, і частина – українських. Про це повідомила у Facebook заступниця керівника комітету Євгенія Кравчук.

Йдеться про наступних артистів:

Микола Басков,

Володимир Бортко,

Василь Горелло,

Філіп Кіркоров,

Ігор Крутий,

Кароліна Куєк (Ані Лорак),

Світлана Лобода,

Таїсія Повалій.

"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – написала Кравчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили платформу зі списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

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