Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, які підтримують РФ

Ці артисти продовжують "продавати свою гідність за криваві рублі", зазначають у Верховній Раді України.
Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради закликав президента України Володимира Зеленського позбавити почесних звань "народний артист України" і "заслужений артист України" вісьмох артистів, які підтримують Росію.
У списку осіб, яких пропонують позбавити звань, частина російських артистів, і частина – українських. Про це повідомила у Facebook заступниця керівника комітету Євгенія Кравчук.
Йдеться про наступних артистів:
- Микола Басков,
- Володимир Бортко,
- Василь Горелло,
- Філіп Кіркоров,
- Ігор Крутий,
- Кароліна Куєк (Ані Лорак),
- Світлана Лобода,
- Таїсія Повалій.
"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – написала Кравчук.
Раніше повідомлялося, що в Україні створили платформу зі списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.
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