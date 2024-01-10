Азербайджанське радіо взяло на ротацію пісні Потапа

Український музичний продюсер і співак Потап останнім часом все рідше з'являється на екранах українського ТБ, та й на смартфонах українців в тому числі.
Тим часом, тоді, як багато українців засуджують Потапа за його вчинки під час війни в Україні, артист, мабуть, шукає нові ринки збуту для своєї творчості.
Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Потап поділився новиною про те, що тепер його пісні звучатимуть на азербайджанському радіо Radiocto. Потап перепостив новину з самого радіо, яке анонсувала нову співпрацю на своїй сторінці.
Які саме пісні звучатимуть - не відомо. Можливо, це буде російськомовний репертуар артиста. А може, на радіо зазвучать нові роботи і колаборації Потапа.
Нагадаємо, раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися по всій мережі, після чого йому довелося виправдовуватися про цілі свого від'їзду.
Пізніше Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає для себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.
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