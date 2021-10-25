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І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна

25 жовтня 2021, 15:45

Найгарячіший конфлікт на проєкті отримав новий виток.

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Ілона Гвоздьова продовжила конфлікт на Танцях з зірками / instagram.com/tanci1plus1

У 8 випуску шоу Танці з зірками 2021 пари танцювали з зірками попередніх сезонів. До пари MЕLOVIN і Єлизавети Русіної приєдналася Ілона Гвоздьова - хореограф, танцівниця і переможниця Танців з зірками 2018. Пікантності їх танцю додав конфлікт, який розгорівся на паркеті між парою і Гвоздьовою - хореограф дорікнула Русіну в надмірній слабкості.

Пасодобль MЕLOVIN, Русіної і Гвоздьової повинен був поставити крапку в конфлікті між артистами. Але дива не сталося.

Гвоздьова вирішила повернутися на паркет, щоб допомогти Русіній і MЕLOVIN отримати високі оцінки. Це завдання тріо виконати вдалося. Після ефіру Ілона Гвоздьова виклала сторіс, де заявила, що історія з цією парою і її участю в проєкті отримала логічне завершення.

Проте вже наступного ранку сама Гвоздьова знову відкрила цей конфлікт. Хореографа обурило, як пара відгукувалася про неї в щоденнику перед танцем. Особливо її зачепили слова Русіної про те, що робота з Гвоздьової для неї - сильний психологічний тиск.

Гвоздьова не стримала емоції і знову висловилася з приводу Єлизавети Русіної: "Її вчорашній щоденник - це маячня повна!... Раз потрапила в це шоу, не скаржся - йди і працюй!"

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Танець тріо Гвоздьова-MЕLOVIN-Русина в 8 ефірі не поставив крапку в сутичці артистів / скріншот - instagram.com/ilonagvozdeva

Після цього Ілона Гвоздьова виклала ще одну їдку сторіс з розповіддю про те, як вона знімала негативну енергетику після ефіру: сходила до церкви, прийняла контрастний душ і перефарбувала нігті.

Гвоздьова проти MЕLOVIN і Єлизавети Русиної: суть конфлікту

У 5 випуску Танців з зірками 2021 Ілона Гвоздьова виступила в якості зіркового судді. Тоді вона розкритикувала пару MЕLOVIN і Єлизавети Русіної: Гвоздьова висловила думку про те, що їх пара ніколи не отримує високі бали від суддів через слабкість і вузьконаправленість Русіної, як танцівниці. Після цього послідували три тижні суперечок між артистами в соціальних мережах. Танець Гвоздьової з MЕLOVIN і Русіною в 8 випуску повинен був закрити це протистояння.

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Зіркова суддя шоу Катерина Кухар також здивувала всіх під час 8 випуску Танців з зірками: прима-балерина натякнула на швидке поповнення в родині.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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шоу-бізнес Танці з звездами Melovin новини шоу бізнесу Ілона Гвоздьова
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