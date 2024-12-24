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Російську актрису Тетяну Лазарєву засудили до шести років колонії

Олена Кюпелі
24 грудня 2024, 20:45оновлено 24 грудня, 21:20
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Нібито актриса зараз примчиться в країну-окупантку, щоб виконати абсурдний вирок.
Тетяна Лазарєва
Тетяна Лазарєва навряд чи примчиться в РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Коротко:

  • У РФ засудили Тетяну Лазарєву
  • Який термін загрожує актрисі

Російську телеведучу Тетяну Лазарєву, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта, влада Росії заочно засудила до 6,5 років колонії у справі про виправдання тероризму.

В описі пропагандистського телеграм-каналу Mash, Лазарєву в терористичній Росії називають "екстремістською та іноагенткою" за те, що та засудила військовий напад Росії на Україну.

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"Рік тому в інтерв'ю вона оцінила атаку безпілотників на Москву і заявила, що робити це можна і потрібно. Тоді на неї завели кримінальну справу за статтею про виправдання тероризму, а в червні оголосили в розшук. Сьогодні суд виніс вирок", - пишуть пропагандисти.

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Зазначимо, раніше Тетяну оголосили іноагентом у РФ, а також вона живе в Іспанії і веде свій блог, у якому і критикує політику Кремля. Цього літа Лазарєва навіть анонсувала "благодійний вечір" на підтримку України. Квитки вона продавала по 80 євро.

Раніше Главред повідомляв, що Лазарєву оголосили в міжнародний розшук.

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Хто така Тетяна Лазарєва?

Тетяна Лазарєва - російська актриса, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратні метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом із Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві, і початок повномасштабної війни бачила на власні очі. Відкрито висловлює антивоєнну позицію та критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом рф до списку іноземних агентів.

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