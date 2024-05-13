Анна Трінчер перенесла операцію і розридалася від результату - подробиці

Артистка показала свою бурхливу реакцію в перші хвилини після складної процедури.

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Анна Трінчер новини - Анні Трінчер зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер на початку травня повідомила, що готується до операції і дуже нервує, адже на кону здійснення її давньої мрії. Сьогодні артистка повідомила у своєму блозі в Instagram, що пройшла це випробування.

Йдеться про лазерну корекцію зору. Проблеми у Трінчер почалися давно, і вже багато років їй доводиться носити лінзи. Це, звісно, покращувало видимість, але породжувало нові незручності на кшталт свербіння, синдрому "сухого ока", почервоніння тощо.

Сьогодні, після двох тижнів без лінз, медичних обстежень і боротьби зі страхом, Анна все ж таки пройшла процедуру корекції зору. "Мрія мого життя здійснилася! Сльози. Щастя", - написала співачка.

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Вона опублікувала ролик, на якому, сидячи на кушетці в медичному кабінеті, плаче від щастя - тепер Анна Трінчер може бачити світ без додаткових зусиль. Тепер на неї чекає період відновлення, але операцією, судячи з її бурхливих емоцій, артистка задоволена на всі 100%.

Анна Трінчер новини - Анні Трінчер зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Хто така Анна Трінчер? Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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