Популярний український тік-токер уперше стане батьком

Український тік-токер і комік Влад Шевченко в День матері повідомив шанувальникам несподівану новину - незабаром він та його дружина Анастасія вперше стануть батьками. Щасливий блогер опублікував це радісне повідомлення в Instagram.
"Особливий день для особливої новини - ми станемо батьками", - написав Шевченко, і опублікував серію зворушливих фото з дружиною. Подружжя знялося в парних образах - у кадрі Анастасія демонструє вже помітно кругленький животик, а Влад дивиться на майбутню маму своєї дитини абсолютно закоханими очима.
У коментарях численні шанувальники творчості коміка вітають його сім'ю з майбутнім потомством, і вже мріють побачити жарти на батьківські та дитячі теми в його виконанні.
Влад і Анастасія одружилися в липні 2018 року. Поки він підкорює Мережу своїми смішними роликами, вона викладає англійську мову. Для подружжя це буде перша дитина.
Хто такий Влад Шевченко?
Влад Шевченко - український комік і відеоблогер. Популярний у TikTok (1.3 млн підписників) завдяки коротким гумористичним роликам. Брав участь у шоу "Ліга сміху".
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