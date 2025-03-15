"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

Коротко:
- Як пройшли пологи Анни Кошмал
- Що вона говорить про перші дні
Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, розповіла про те, як пройшли її пологи і перші дні після народження доньки.
На своїй сторінці в Instagram, вона влаштувала з підписниками серію запитань і відповідей. Кошмал відкрито відповідала на запитання, часом не завжди тактовні.
Зокрема, хтось із підписників назвав пологи Кошмал "не природними", адже під час процесу вона використовувала епідуральну анестезію.
До речі, зірка зізналася, що перші дні вони з донькою тільки сплять. "Перші дні ви обидва тільки спите і їсте. У мене проблем із грудним вигодовуванням не було ні перший раз, ні зараз, тому я не зовсім розумію, що таке "налагоджувати" його. Графіку ще теж немає, бо малеча майже постійно спить", - зазначила вона.
За словами акторки, в Україні люблять примушувати породіль йти на планові пологи. Тим часом, дитина краще знає, коли їй з'явитися на світ. "Можна сказати, Софійка дуже легко з'явилася на світ. Після такого досвіду, не складно зважиться і на третього", - каже Кошмал.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".
А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.
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