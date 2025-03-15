"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

Актриса Анна Кошмал розповіла про те, як народилася її донька Софія.

https://glavred.net/stars/anna-koshmal-rasskazala-o-svoih-rodah-10647578.html Посилання скопійоване

Анна Кошмал нещодавно народила / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Коротко:

Як пройшли пологи Анни Кошмал

Що вона говорить про перші дні

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, розповіла про те, як пройшли її пологи і перші дні після народження доньки.

На своїй сторінці в Instagram, вона влаштувала з підписниками серію запитань і відповідей. Кошмал відкрито відповідала на запитання, часом не завжди тактовні.

відео дня

Зокрема, хтось із підписників назвав пологи Кошмал "не природними", адже під час процесу вона використовувала епідуральну анестезію.

Анна Кошмал про анестезію / Фото Instagram/smorkovkina

До речі, зірка зізналася, що перші дні вони з донькою тільки сплять. "Перші дні ви обидва тільки спите і їсте. У мене проблем із грудним вигодовуванням не було ні перший раз, ні зараз, тому я не зовсім розумію, що таке "налагоджувати" його. Графіку ще теж немає, бо малеча майже постійно спить", - зазначила вона.

Анна Кошмал відверто розповіла про пологи / Фото Instagram/ smorkovkina

За словами акторки, в Україні люблять примушувати породіль йти на планові пологи. Тим часом, дитина краще знає, коли їй з'явитися на світ. "Можна сказати, Софійка дуже легко з'явилася на світ. Після такого досвіду, не складно зважиться і на третього", - каже Кошмал.

Анна Кошмал про пологи / Фото Instagram/smorkovkina

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".

А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред