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"Ангел смерті російської армії": 70-річний Газманов зганьбився через концерт у Херсоні

13 листопада 2022, 19:07

З концертом "Росія тут назавжди" Олег Газманов мав виступити 13 листопада в українському Херсоні.

Олег Газманов
Олег Газманов / Instagram Олега Газманова

Скандальний російський співак Олег Газманов, який підтримав масштабне вторгнення військ в Україну та диктатора Путіна, в істериці через скасований концерт у Херсоні.

70-річний Газманов бере участь, практично, у всіх концертах російської пропаганди та підтримує окупацію українських міст.

Олег Газманов зовсім нещодавно анонсував свої концерти в Херсоні, тільки поїхати туди йому завадили ЗСУ.

З концертом "Росія тут назавжди" Олег Газманов повинен був виступити 13 листопада. Однак вранці він опублікував у своїх соцмережах досить дивне повідомлення.

Газманов заявив, що концерт у Херсоні не відбудеться через "поганий продаж квитків".

Також путініст заявив, що таке з ним нібито вперше.

Газманов концерт у Херсоні

Українці в соцмережах вже відреагували на невдалий концерт Газманова.

"Херсонці тебе чекають. Прямо на центральній площі зустрінуть тебе"; "Газманов анонсував виступи в Харківській області - Харківська область звільнена , концерт скасовано. Анонсував концерт у Херсоні - Херсон звільнений, концерт скасовано. Вимагаємо проведення концерту в Криму!"; "А ось квитки на концерт до Кобзона добре продаються, Газманов заздрить"; " Газманов як ангел смерті рос армії. Куди не поїде скрізь проблеми. А можна подивитися весь графік турне?".

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