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"Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війну

17 квітня 2022, 04:13

Архівне інтерв'ю музиканта нагадало українцям про важливі речі.

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Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війну / Колаж

Український музикант, шоумен і продюсер Олексій 'Потап' Потапенко на другому місяці війни України з росією згадав слова Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), якого і через сім років після смерті вважають одним з найпотужніших і чесних гласів українського народу.

Потап опублікував уривок з інтерв'ю, в якому Скрябін міркував про війну на Сході та українську владу.

"Я би побажав нам усім одного, щоб нарешті з'явився хоч один президент патріот цієї країни. Тому що всі, хто були, і все їхнє оточення, були тотальними злодіями, шахраями та бандитами. Вони розікрали все, привели країну до війни і нам її розхльобувати, бо в них стоять заправлені літаки, вони в потрібний момент валізи завантажать і звалять, а ми тоді розхльобуватимемо.

І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть і з Кривого Рогу, і зі Львова, і з Миколаєва, і з Чернігова. Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні вдає, що нічого не змінилося", - тоді підкреслював Кузьма.

Але лише зараз правдивість і правильність його слів український народ відчув повною мірою. Потап був небагатослівним. Під роликом він просто написав: "Андрюха мав рацію..."

У коментарях під відео шанувальники Скрябіна звернулися до свого кумира - в країні нарешті з'явився такий лідер, а також зізналися, що дуже сумують за його мудрістю та музикою:

"Як же його зараз не вистачає...❤️"

"Кузьма був першим, про кого я подумала, коли почалася війна".

"Той, хто писав пісні, і завжди мав рацію. Український проповідник".

"Він розумів більше, ніж ми. Шкода його немає з нами зараз".

"Найкращий чувак у світі. Як тебе нам не вистачає".

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Раньше Потап висміяв російського коміка Нурлана Сабурова за боягузтво - артист, який славився своїми цинічними висловлюваннями на будь-яку тему публічно зізнався, що боїться говорити про війну в Україні.

Інші новини:

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