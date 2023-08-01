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Андрій Данилко розповів про свою любов і метеликів в животі

Анна Підгорна
1 серпня 2023, 21:11 оновлено 1 серпня, 21:15
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Те, про що зазвичай Данилко мовчить, артист розкрив у свіжому інтерв'ю.
Андрій Данилко
Андрій Данилко розповів, як його змінює закоханість / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Подробиці особистого життя Андрія Данилко знає лише дуже вузьке коло наближених до нього людей. Артист, який у свої 49-років жодного разу не був одружений і не має дітей, раніше комплексував через те, що йому не вдається побудувати сім'ю.

Зараз від відпустив цю ситуацію, і переконаний, що доля зведе його з правильним партнером, якщо тому судилося бути. Втім, це не означає, що ніжні почуття для нього чужі.

В інтерв'ю для каналу "И грянул Грэм" Данилко розповів, про те, як змінюється його життя, коли він закоханий. Артист переконаний, що для творчих особистостей на кшталт нього любов - трансформуючий і надихаючий фактор.

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"Я вже, напевно, не пам'ятаю. Ну я жартую, звичайно, пам'ятаю. Метелики в животі? Ну я не знаю... Але ми стаємо кращими на якийсь момент, поки не розлучимося. Але в цей момент, мені здається, - у мене це як елемент того, що у мене є момент створювати. Люди, які в цій професії, вони закохуються, щоб були емоції", - розповідає артист.

Раніше стало відомо, що Володимир Остапчук побився з "компанією п'яних малоліток" через дружину. За словами Катерини Полтавської, шоумен заступився за неї перед хуліганами, яких пара зустріла після світського заходу.

Також інсайдер розкрив подробиці роману Бреда Пітта і молодої коханки, фітнес-тренера Інес де Рамон. Цього літа пара випробовувала свої почуття відстанню.

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