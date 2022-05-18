Анатолій Анатоліч заступився за куму Лободу, і розповів, чому співачка замовчувала війну в Україні

Анатолій Анатоліч заступився за Лободу через її мовчання про війну / Колаж

Український ведучий Анатолій Анатоліч в інтерв'ю Зірковому шляху розповів, чому, на його думку, Світлана Лобода зберігала мовчання в перші дні повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Співачка є хрещеною матір'ю старшої дочки Анатолія Яцечко (справжнє ім'я ведучого) і Юлії Бойко Аліси. Бойко і Лободу пов'язують не тільки багаторічна дружба, а й співробітництво - дружина Анатоліча є прес-аташе артистки.

Не дивно, що Яцечко вирішив хоч трохи відбілити репутацію співачки, для якої замовчування війни в перший час стало критичним - для багатьох українських артистів і слухачів вона через це втратила свій авторитет.

Однак Анатолій Анатоліч стверджує - артистка мовчала не з політичних міркувань, а зі страху.

"У перші дні вона виїжджала з Росії. Наскільки розумію, через це вона не могла сказати, тому що була загроза і її життю, і життю її родини, – сказав ведучий. – Мені здається, зараз у Лободи є однозначна позиція. І я радію, що вона її відверто озвучила. Думаю, навряд чи вона колись буде виступати в Росії. Думаю, це їй тільки на краще буде",- розповів ведучий.

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