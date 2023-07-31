Американська співачка жбурнула у фанатку мікрофон під час концерту

Американська хіп-хоп співачка Cardi B жбурнула свій мікрофон у глядача концерту, який облив її водою з пластикової склянки, під час виступу співачки в Лас-Вегасі в суботу.
За інформацією Page Sıx. у вірусному відео, яке з'явилося на TikTok, можна було побачити, як фанат виплескує білу рідину прямо в репера, коли вона співала свій хіт "Bodak Yellow" у Drai's Beachclub.
Помітно шокована Карді, справжнє ім'я якої Белкаліс Марленіс Альмансар, миттєво відреагувала, кинувши свій мікрофон на неслухняного глядача.
З кадру неясно, чи дійсно виконавиця потрапила в відвідувача.
Однак на відео показано, що Карді також кричить на людину якісь нерозбірливі слова, коли охорона налітає, щоб супроводжувати глядача з події.
На відео - Cardi B і її вдача:
@identitymageg
A fan threw a drink at her onstage, and she returned the favor.♬ original sound - Identity Mag
Нагадаємо, раніше американський репер ASAP Rocky потрапив у величезний скандал - через публічну демонстрацію російської військової символіки його захейтили шанувальники, які засуджують країну-агресора. Фото з кулоном у вигляді букви Z, складеної з діамантових танків, дуже швидко зникло зі сторінки музиканта, але прихильність фанатів повернути не так-то просто.
Главред також писав про те, що американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка славиться своєю молодою красою, потрапила в скандал. За інформацією видання TMZ, співачка приїхала на тренування, але з нею стався неприємний інцидент. Джей Ло спробувала потрапити в студію методу Трейсі Андерсон в Студіо-Сіті для тренування, але її ключ-карта не спрацювала.
Вас також може зацікавити: