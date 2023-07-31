Американська співачка жбурнула у фанатку мікрофон під час концерту

Співачка Cardi B сильно розлютилася на глядача, який дозволив собі облити її під час концерту.

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Карді Бі і її темперамент / Колаж Главред, Фото-скріншот Instagram / iamcardib

Американська хіп-хоп співачка Cardi B жбурнула свій мікрофон у глядача концерту, який облив її водою з пластикової склянки, під час виступу співачки в Лас-Вегасі в суботу.

За інформацією Page Sıx. у вірусному відео, яке з'явилося на TikTok, можна було побачити, як фанат виплескує білу рідину прямо в репера, коли вона співала свій хіт "Bodak Yellow" у Drai's Beachclub.

Помітно шокована Карді, справжнє ім'я якої Белкаліс Марленіс Альмансар, миттєво відреагувала, кинувши свій мікрофон на неслухняного глядача.

відео дня

З кадру неясно, чи дійсно виконавиця потрапила в відвідувача.

Однак на відео показано, що Карді також кричить на людину якісь нерозбірливі слова, коли охорона налітає, щоб супроводжувати глядача з події.

На відео - Cardi B і її вдача:

Cardi B не потерпіла хамства на свою адресу / Скріншот відео

@identitymageg A fan threw a drink at her onstage, and she returned the favor. ♬ original sound - Identity Mag

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