Alyona Alyona впала на сцені Євробачення-2024 під час фінальної репетиції

Артистка розповіла, що з нею сталося, а також повідомила про травми.

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Падіння alyona alyona на сцені Євробачення - відео репетиції / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Уже завтра дует популярних українських співачок alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну в першому півфіналі Євробачення-2024. Сьогодні відбулася фінальна репетиція конкурсанток перед виступом, під час якої з Альоною стався неприємний конфуз.

Коли артистка піднімалася на сцену, вона зачепилася за власний костюм, і впала на коліна. Вона не розгубилася, швидко піднялася на ноги і продовжила виступ.

Про це alyona alyona розповіла в блозі своєї партнерки Jerry Heil в Instagram. Вона хоч і отримала травми, але через падіння не засмутилася, і на завтрашній виступ налаштована оптимістично.

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"У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива!" - повідомила alyona alyona.

Дивіться відео падіння alyona alyona на сцені Євробачення-2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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