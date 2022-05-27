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Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

27 травня 2022, 18:15

Історія роману співачки показала, що часом кохання недостатньо для того, щоб бути щасливими у відносинах.

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Альона Альона розповіла, чому розлучилася з хлопцем / instagram.com/alyona.alyona.official

30-річна українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я - Альона Савраненко) зізналася, чому насправді розлучилася зі своїм коханим, блогером Денисом Yoxden.

Пара оголосила про розставання у символічний день - 14 лютого, на Свято всіх Закоханих. Тоді Савраненко відбулася загальними фразами про любов, дружбу і повагу, але не вдавалася в подробиці.

В інтерв'ю для Зіркового шляху співачка все ж розкрила справжні причини того, чому роман з Денисом закінчився розривом, а не Маршем Мендельсона і діточками.

Так Alyona Alyona натякнула, що чималу роль в розставанні з Yoxden зіграла її популярність. "Причин насправді декілька. Але, напевно, більш за все це те, що ми усвідомили, що якщо продовжувати будувати разом майбутнє, то все ж таки буде…У нього своя кар'єра, у мене своя. У нього свої погляди, у мене свої. Якби я була невідома, можливо, нам було б набагато простіше жити далі. А оскільки я відома і наші вектори у творчості розходяться, це насправді дуже складно. Ми розуміли якісь наслідки, я б не хотіла притискати своєю кар'єрою його кар'єру, а він би не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була здивована тим, що він робить. Чи розчарована", - поділилася артистка.

Також проблемою стала і різниця у віці між коханими - Савраненко старше за Дениса на пару років, і вже встигла "нагулятися". Тепер же їй хочеться спокою та умиротворення, в той час як її колишній партнер тільки починає "жити": "Все ж таки у нас є різниця у віці, він трішки молодший. Я, скажімо так, у свій час у своєму житті спробувала все, нагулялася, я вже побудувала собі план, що через 10 років у мене буде двоє дітей… А він не все пробував з того, що я пробувала. Не пожив тим життям, і десь ми усвідомлюємо, що ще п'ять років можна прожити далі, а далі воно почне вистрілювати. Його бажання бути десь скрізь, моє бажання десь приземлитися".

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