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Маша Єфросиніна показала найдорожчий подарунок на День народження від коханого чоловіка

25 травня 2022, 22:18

Ведучій вдалося дотримати одну дуже важливу традицію, якій два десятки років.

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Маша Єфросиніна показала зворушливий подарунок від сина до Дня народження / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна 25 травня відзначає День народження. Цього року вона відзначила свято далеко від дому і від чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва.

Ведуча показала, з чого почався її святковий ранок, на своїй сторінці в Instagram. Вона, лежачи на ліжку, зняла на відео, як до неї в кімнату прокрадається її семирічний син Олександр.

Хлопчик вручив мамі невеликий, але гармонійно складений букет квітів в красивій обгортці. Маша зазначила, що це - її перші квіти в цей день.

Саша привітав маму зі святом, і розповів, що букет він купив за власні кишенькові гроші. Єфросиніну дуже зворушив такий жест з боку її маленького джентльмена.

Увага сина їй було приємна, ще й тому що він подбав про те, щоб багаторічна традиція, яку почав його батько, не перервалася. "Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка! Але сьогодні, коли ми в тисячах кілометрів один від одного, наш син не дав цій традиції перерватися!" - похвалилася Єфросиніна.

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Маша Єфросиніна показала зворушливий подарунок від сина до Дня народження / instagram.com/mashaefrosinina

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Раніше українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, як у Німеччині зустрілася з чоловіком вперше за час війни, і прокоментувала розлучення.

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