Знову самотня: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом на День святого Валентина

Alyona Alyona і Yoxden більше не разом / facebook.com/savranenkoalyona

Українська реп-виконавиця Альона Савраненко, яка виступає під псевдонімом Alyona Alyona, засмутила фанатів сумною звісткою - вона розлучилася зі своїм коханим - тіктокером Денисом Yoxden.

Про це вона сповістила не в Instagram де активно веде блог на хвилюючі її теми, а на на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні валентинка виглядає так ❤️ P. S. Ми з Денисом залишилися люблячими друзями",- написала співачка.

До повідомлення про розрив стосунків дівчина доклала зображення червоно-чорного серця з жовто-синім гербом України та написом: "Пишаюся армією! Люблю Україну!"

Причини розставаня Савраненко поки не розкриває.

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Олена Савраненко розлучилася з коханим на День всіх закоханих / facebook.com/savranenkoalyona

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У вересні 2021 року Олена Савраненко вперше представила публіці свого обранця - Дениса Yoxden. Вони жили разом, і співачка не раз говорила про те, як сильні їхні почуття.

Пара навіть провела Новий рік разом з батьками Дениса, привітавши шанувальників в соціальних мережах забавною листівкою в ретро-стилі.

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