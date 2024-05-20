Сердючка переспівала Teresa & Maria та звернулася до Alyona Alyona з Jerry Heil

Вєрка Сердючка несподівано виконала на концерті кавер на трек Teresa & Maria і звернулася до Jerry Heil та Alyona Alyona.

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Вєрка Сердючка раптово переспівала Teresa & Maria / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна українська співачка Вєрка Сердючка (альтер-его відомого коміка Андрія Данилка) на концерті в Києві потішила фанатів імпровізованим кавером на пісню Teresa & Maria, з яким Jerry Heil і Alyona Alyona посіли на третє місце "Євробачення 2024". Таку інформацію в Stories Instagram опублікував блогер Роман Бутурлакін.

Вєрка Сердючка разом зі своїм саппорт-бендом заспівала рядки "З нами Мама Тереза і наша Вєра" і подякувала Alyona Alyona і Jerry Heil за відмінний результат на конкурсі.

"Я дуже хочу, щоб ми привітали наших дівчат, які були на цій Голгофі, на цьому Євробаченні. Давайте поаплодуємо Alyona Alyona і Jerry Heil. Ви молодці, ці оплески для вас", - сказала зі сцени легендарна народна артистка. У Stories блогер Роман Бутурлакін поділився відео та фото з концерту.

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До слова, не обійшлося на концерті в Києві і без виконання - Dancing Russia Goodbye (саме так Сердючка оновила свій старий хіт для Євробачення Dancing Lasha Tumbai, з яким вона посіла друге місце на 2007 рік).

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

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