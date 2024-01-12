Алкоголь зло: у путіністки Кудрявцевої більше немає чоловіка

Путіністка Кудрявцева повідомила, що вирішила піти від свого чоловіка-хокеїста.

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Лера Кудрявцева публічно повідомила про розставання з чоловіком / Колаж Главред, фото Instagram / igor_makarov25

Скандальна російська телеведуча і пропагандистка Лера Кудрявцева, яка активно підтримує війну, яку диктатор Путін розв'язав проти України, розлучилася зі своїм молодим чоловіком - Ігорем Макаровим.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Telegram.

"Я пішла від чоловіка. Алкоголь - зло. Крапка", - написала вона, маючи на увазі чи то чоловіка, чи то себе.

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Кудрявцева розлучилася зі своїм чоловіком / скріншот Телеграм / Лера Кудрявцева

Подружжя одружилося більше 10 років тому. У 2018-му у пари народилася дочка Марія. Кудрявцева старше Макарова на 16 років.

Ігор Макаров - професійний російський хокеїст в третьому поколінні. Останній раз він грав за команду Динамо, в 2019 році. Після цього, хокеїст не виходив на лід.

Нагадаємо, раніше Кудрявцева раптово вирішила, що вона має право говорити гидоту про своїх російських колег, які не підтримали війну і крадіжку українських територій.

Раніше також Кудрявцева, на старості років вирішила, що вона може співати. Вона навіть знімає кліпи, рухаючи своїм не молодим тілом в такт своєму безголосому співу. Але от цікаво не те, як горланить пропутінська телеведуча, а репертуар.

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