Футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком: перші фото немовляти

Зворушливі кадри з крихітною людинкою на руках у Влади Седан вже з'явилися в соціальних мережах.

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Олександр Зінченко і Влада Седан вдруге стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/zinchenko

Український футболіст Олександр Зінченко і журналістка Влада Седан в травні оголосили, що очікують на другу дитину. Пізніше стало відомо, що у них буде дівчинка.

Прогнози лікарів підтвердилися, і 2 серпня на світ з'явилася друга донька півзахисника. Ім'я малятка батьки поки зберігають в секреті, проте вже поділилися її першими фото в Instagram.

"Ласкаво просимо в цей світ, принцеса", - привітали вони новонароджену. З новою людиною в їхній родині Зінченко і Седан вже привітали Раміна Есхакзай, Даша Квіткова, футбольний клуб "Арсенал", Григорій Решетник та ін.

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Примітно, що старша донька футболіста і журналістки, 2-річна Єва, з'явилася на світ 1 серпня.

Олександр Зінченко і Влада Седан разом з 2019 року. Вони зв'язали себе узами шлюбу в 2020 році, а вже рік по тому привітали в цьому світі свого первістка.

У Олександра Зінченка і Влади Седан народилася друга донька / колаж: Главред, фото: instagram.com/zinchenko

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