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Футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком: перші фото немовляти

Анна Підгорна
3 серпня 2023, 11:53 оновлено 3 серпня, 11:53
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Зворушливі кадри з крихітною людинкою на руках у Влади Седан вже з'явилися в соціальних мережах.
Олександр Зінченко, Влада Седан і їх дочка Єва
Олександр Зінченко і Влада Седан вдруге стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/zinchenko

Український футболіст Олександр Зінченко і журналістка Влада Седан в травні оголосили, що очікують на другу дитину. Пізніше стало відомо, що у них буде дівчинка.

Прогнози лікарів підтвердилися, і 2 серпня на світ з'явилася друга донька півзахисника. Ім'я малятка батьки поки зберігають в секреті, проте вже поділилися її першими фото в Instagram.

"Ласкаво просимо в цей світ, принцеса", - привітали вони новонароджену. З новою людиною в їхній родині Зінченко і Седан вже привітали Раміна Есхакзай, Даша Квіткова, футбольний клуб "Арсенал", Григорій Решетник та ін.

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Примітно, що старша донька футболіста і журналістки, 2-річна Єва, з'явилася на світ 1 серпня.

Олександр Зінченко і Влада Седан разом з 2019 року. Вони зв'язали себе узами шлюбу в 2020 році, а вже рік по тому привітали в цьому світі свого первістка.

Олександр Зінченко і Влада Седан з новонародженою дочкою
У Олександра Зінченка і Влади Седан народилася друга донька / колаж: Главред, фото: instagram.com/zinchenko

Раніше ексВіаГру і дружину Валерія Меладзе Альбіну Джанабаєву запідозрили у вагітності на тлі чуток про розлучення з артистом. У мережі активно обговорюють, коли ж на світ з'явиться малюк № 4.

Також здивував шанувальників Андрій Данилко, який розповів про свою любов і метеликів у животі. Правда, музикант натякнув, що зараз все ж не перебуває у відносинах.

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