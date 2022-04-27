УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

27 квітня 2022, 23:32

Чоловік не виходить на зв'язок з Великодньої неділі.

false
Олександр Пономарьов шукає близького друга - чоловік зник 5 днів тому / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народний артист України, співак Олександр Пономарьов звернувся до шанувальників з проханням про допомогу.

Музикант висловив глибоке занепокоєння - пропав і не виходить на зв'язок вже 5 днів його близький друг. Останній раз його бачили в Одеській області. Чоловік рухався на своєму автомобілі в Ізмаїльському районі.

Пономарьов на своїй сторінці в Instagram розповів про прикмети свого друга, показав фотографію і попросив поділитися будь-якою інформацією, яка так чи інакше стосувалася б зниклого.

"Пропав мій Друг - Халаім Сергій Григорович,1961 року народження! 5 днів немає зв’язку! Їхав Мерседесом 221, ВН 7474 ЕО, 2007 року випуску! Крайній раз телефон був на зв’язку 24 квітня в Ізмаїльському районі, Одеської області!Прошу допомоги у пошуці! Прошу поширення!" - пише музикант.

У коментарях до посту шанувальники висловили співакові свою підтримку, молилися за здоров'я Сергія, і запевнили артиста, що його друг неодмінно знайдеться: "Ой, як прикро. І мені теж сумно. Ну, тримайтеся там, Наш Соловейко. Бережіть себе будь ласка! Чим зможу допоможу Вам", "Будь ласка, аби був здоровий!", "Дай Бог, знайдися живим і здоровим!", "Спаси, Господи, помилуй, збережи".

читайте такожРашисти позбавили Ірину Білик вдома: "мені нікуди повернутися"

Раніше близька подруга Анастасії Заворотнюк розповіла, в якому стані зараз знаходиться актриса.

Інші новини:

viber
шоу-бізнес Олександр Пономарьов новини шоу бізнесу
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 КвітняЩедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 Квітня Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікуватиСонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати Вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травніВдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травні Орки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратамиОрки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратами
Підтримайте Главред

Останні новини

00:12

Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

27 квітня, середа
23:40

Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі боїВідео

23:32

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

23:04

Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВідео

22:59

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

Реклама
22:54

"Нам ніхто нічого не сказав": у родині Позитива сталося гореВідео

22:33

Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

22:23

Чудове відео: "Ой, у лузі червона калина" заспівали по всьому світу

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченоюВідео

22:06

"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативностіВідео

21:40

Журналісти ідентифікували окупантів, які знущалися над священиків на Київщині

21:38

Мінус квоти і мита на експорт: Євросоюз на рік відкриє свою економіку для України - ЗеленськийВідео

21:23

Камбербетч розповів, як піклується про сім'ю з України

21:23

За крок до Третьої Світової, або Що означала зустріч у "Рамштайні"Погляд

21:11

Гороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етапВідео

21:10

ООН сформувала команду з евакуації людей з МаріуполяВідео

20:38

Друкують бюлетені: орки готують "референдум" у Херсонській областіВідео

20:35

Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі - РезніковВідео

20:28

Україна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву АрестовичаВідео

20:20

Швейцарія впровадила жорсткі санкції проти Росії

Реклама
20:04

Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні

19:52

Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

19:51

Росію вигнали з Всесвітньої туристичної організації ООН

19:37

Вирішальний період війни в Україні близько: чому чим ближче 9 травня, тим ядерніша істерика ПутінаПогляд

19:23

Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІВідео

19:15

Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"

19:12

Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022

18:31

Намагаються захопити Донбас і пробивають коридор до Криму: окупанти РФ продовжують наступ на УкраїнуВідео

18:24

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

18:20

Будемо завдавати блискавичні удари: Путін знову спробував налякати Захід ядерною "дубиною"

18:11

Війна прийде в Одесу, або Чим небезпечне для України бурління в Придністров'їПогляд

17:40

iPhone у Росії перетворюється на "цеглину": застосунки видаляються, а акаунти хитрунів блокує Apple

17:31

Заступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітня

17:27

Психолог пояснила, чому російські окупанти паскудять і забруднюють калом захоплені будинки

17:09

Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомВідео

16:50

ЗМІ розповіли, як завдяки розвідці США ЗСУ регулярно обманюють російських окупантівВідео

16:43

Мають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУВідео

16:26

13 разів влупили по орках: ЗСУ на Півдні взяли 5 трофеїв важкої техніки і знищили десятки рашистівВідео

16:11

Встигни ткнути Путіна першим: як США вирішили перетворити Росію на ще одне СомаліПогляд

15:50

Ступка пояснив, чому відсиджується закордоном і не захищає Україну

Реклама
15:45

Про обмін Медведчука на українських військових мови не йде - ПєсковВідео

15:44

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

15:38

"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

15:07

Свята вода – замість ремонту: в РФ освятили атракціони після двох нещасних випадківВідео

14:52

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

14:48

Барських вперше зізнався, чому пішов у ЗСУ і як рятував матір з Херсона

14:41

Чорнобаївка форева, або Чому західні лідери даремно вештаються до ПутінаПогляд

14:28

"Це тільки початок": Російські кінотеатри переходять на піратські копії

14:05

Британія "дала добро" Україні на використання своєї зброї для ударів по території РФ

14:04

Росія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин Бадрак

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти