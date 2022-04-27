Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

Олександр Пономарьов шукає близького друга - чоловік зник 5 днів тому / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народний артист України, співак Олександр Пономарьов звернувся до шанувальників з проханням про допомогу.

Музикант висловив глибоке занепокоєння - пропав і не виходить на зв'язок вже 5 днів його близький друг. Останній раз його бачили в Одеській області. Чоловік рухався на своєму автомобілі в Ізмаїльському районі.

Пономарьов на своїй сторінці в Instagram розповів про прикмети свого друга, показав фотографію і попросив поділитися будь-якою інформацією, яка так чи інакше стосувалася б зниклого.

"Пропав мій Друг - Халаім Сергій Григорович,1961 року народження! 5 днів немає зв’язку! Їхав Мерседесом 221, ВН 7474 ЕО, 2007 року випуску! Крайній раз телефон був на зв’язку 24 квітня в Ізмаїльському районі, Одеської області!Прошу допомоги у пошуці! Прошу поширення!" - пише музикант.

У коментарях до посту шанувальники висловили співакові свою підтримку, молилися за здоров'я Сергія, і запевнили артиста, що його друг неодмінно знайдеться: "Ой, як прикро. І мені теж сумно. Ну, тримайтеся там, Наш Соловейко. Бережіть себе будь ласка! Чим зможу допоможу Вам", "Будь ласка, аби був здоровий!", "Дай Бог, знайдися живим і здоровим!", "Спаси, Господи, помилуй, збережи".

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