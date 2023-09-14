"Він сказав "Так": блогер Машуковський зробив пропозицію своєму коханому

Український блогер Олег Машуковський здійснив камінг-аут у січні 2023 року під час інтерв'ю для Раміни Есхакзай. Тоді ж він заявив, що перебуває в романтичних стосунках і готовий до сімейного життя.
Особистість свого обранця інфлюенсер розкрив у червні, в Місяць прайду. Ним виявився візажист на ім'я Данило. Ймовірно, саме про нього блогер і казав Есхакзай.
Тепер Машуковський зважився на важливий крок, та зробив обранцеві пропозицію. Блогер встав перед бойфрендом на одне коліно у вкрай незвичайному місці, та зробив йому незабутній сюрприз.
Олег і Данило вирушили разом з друзями в піший підйом на гору Говерлу. На самій вершині блогер запропонував коханому повторити фрагмент з фільму "Титанік", де Роуз і Джек стоять на носі корабля. Коли Данило відвернувся, Машуковський дістав заповітну коробочку з обручкою, зробив пропозицію та отримав своє довгоочікуване "так".
Дивіться відео, як Олег Машуковський робить пропозицію своєму бойфренду на вершині Говерли:
@mashukovskiy i will always choose you ? #mashukovsky♬ wanna be yours - ★yt_o00★
Раніше Інна Мірошниченко поділилася планом на майбутнє, в який входить усиновлення четвертої дитини. Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як саме її мотивує ця думка.
Також стало відомо, що 42-річний американський актор, "Капітан Америка" і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс таємно зіграв весілля з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптістою.
Інші новини:
- "Знущання наді мною": Мариніна висловилася про нову дівчину Войтенко
- Не просто пісня: після розлучення з Брежнєвою Меладзе закрутив роман з молоденькою
- "Найняли чистити туалети і мити підлогу": у Брітні Спірс новий бойфренд