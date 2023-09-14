УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Він сказав "Так": блогер Машуковський зробив пропозицію своєму коханому

Анна Підгорна
14 вересня 2023, 21:02 оновлено 14 вересня, 21:10
197
Доленосний момент в житті пари стався в одному з найкрасивіших місць України.
Олег Машуковський з нареченим
Олег Машуковський заручився з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashukovsky

Український блогер Олег Машуковський здійснив камінг-аут у січні 2023 року під час інтерв'ю для Раміни Есхакзай. Тоді ж він заявив, що перебуває в романтичних стосунках і готовий до сімейного життя.

Особистість свого обранця інфлюенсер розкрив у червні, в Місяць прайду. Ним виявився візажист на ім'я Данило. Ймовірно, саме про нього блогер і казав Есхакзай.

Тепер Машуковський зважився на важливий крок, та зробив обранцеві пропозицію. Блогер встав перед бойфрендом на одне коліно у вкрай незвичайному місці, та зробив йому незабутній сюрприз.

відео дня

Олег і Данило вирушили разом з друзями в піший підйом на гору Говерлу. На самій вершині блогер запропонував коханому повторити фрагмент з фільму "Титанік", де Роуз і Джек стоять на носі корабля. Коли Данило відвернувся, Машуковський дістав заповітну коробочку з обручкою, зробив пропозицію та отримав своє довгоочікуване "так".

Дивіться відео, як Олег Машуковський робить пропозицію своєму бойфренду на вершині Говерли:

Раніше Інна Мірошниченко поділилася планом на майбутнє, в який входить усиновлення четвертої дитини. Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як саме її мотивує ця думка.

Також стало відомо, що 42-річний американський актор, "Капітан Америка" і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс таємно зіграв весілля з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптістою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

22:33 Україна
Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

22:03 Політика
ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУР

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУР

21:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:33

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

22:19

Така закуска затьмарила всі намазки з магазину: дивовижно простий рецепт

22:03

Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експертаФото

21:58

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУРВідео

21:26

Удар по катерах РФ: у Шойгу збрехали про "знищення" морських дронів

Україна здатна сама розвалити Росію, Путіну загрожує доля Сталіна – ЯгунУкраїна здатна сама розвалити Росію, Путіну загрожує доля Сталіна – Ягун
21:20

Що таке "криси" в українській мові: ніколи не здогадаєтесь, бо йдеться не про щурів

21:02

Україну танками підтримує коаліція з 12 країн - Міноборони

21:02

"Він сказав "Так": блогер Машуковський зробив пропозицію своєму коханомуВідео

20:56

"Осліпити війська РФ": Світан розповів, як ЗСУ проводять зачистку у Криму

Реклама
20:17

20 років за ґратами: популярну російську акторку заарештували з 2 кг наркотиків

20:00

Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі - СтратКом ЗСУ

19:35

"Я захоплююся духом спротиву киян. Ви точно переможете!" - Борис Джонсон

19:33

"Культурний код. Запрограмовані на вбивство": як культура впливає на суспільство

19:10

Північна Корея вступає у війну на боці агресораПогляд

19:06

"Це збій": у Міноборони виправдалися після заяви про "звільнення" Андріївки

18:59

Танкіст розрекламованого в РФ танка "Альоша" зганьбив Путіна і пропагандистівВідео

18:56

Немає початку, немає кінця: як легко дізнатися розмір кільця - способи зрозуміє будь-хто

18:55

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво

18:42

Які речі потрібно спалити 16 вересня, щоб почалася біла смуга: прикмети

18:06

Україну накриває сильний шторм: майже у всіх регіонах вдарять грозові дощі

Реклама
17:53

Що означають квіти каланхое: рослина, яка приносить неймовірні зміни

17:22

Голлівудський українець Лев Шрайбер став татом та показав перше фото немовляти

17:17

"Мова - це ATACMS, помножена на F-16": блогерка розпекла українців, які говорять за кордоном російською

17:04

Нереально знайти відповідь: тільки генії побачать персонажа мультфільму в оптичній ілюзії

16:59

За два тижні РФ запустила по Україні 234 дрони: експерт пояснив збільшення атак

16:42

Справжня шкода для улюбленця: що категорично не можна собакам з їжі

16:37

У США рознесли Путіна: провалився в Україні і пішов на уклін до Кім Чен Ина

16:33

Правоохоронні органи перевіряють колишнє і нинішнє керівництво ФГВФО на предмет корупції – ЗМІ

16:28

Єфросиніна жорстко рознесла путіністку Железняк: "Зізнавалася у коханні Україні"

16:24

Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen у Швеції

16:22

"Супершвидка" домашня локшина за 15 хвилин: потрібен тільки один інгредієнт

16:14

У Міноборони заявили про звільнення Андріївки, але все не так однозначно

16:13

Виплати ВПО: де і скільки переселенці можуть отримати грошову допомогу з-за кордону

16:03

"Хто такі українці?": Наталя Холоденко розповіла, як наблизити кінець війни

15:53

Що найкраще розчиняє жир: як відмити кухню від липкого нальоту

15:50

"Намагався збити": російський пілот випустив дві ракети по британському літаку

15:32

4 ефективні вправи для схуднення за місяць: фітнестренерка показала ідеальне тренуванняВідео

15:31

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 12 секунд знайти кролика

15:04

Маска в лоб запитали, навіщо він допомагає росіянам: як відповів мільярдер

15:02

Коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті: експерт розкрив план ПутінаВідео

Реклама
14:44

"РФ може мобілізувати до 8 мільйонів росіян": Ягун розкрив, до чого готуватись УкраїніВідео

14:31

"Корабель - не голка, його не сховаєш": Україна винесла жорстке попередження РФ

14:29

День осіннього рівнодення 2023: що зробити в цей день, щоб жити краще

14:23

Як після втечі з України виглядає онук Софії Ротару

14:20

Криптогравці домінують у спонсорських контрактах Формули-1 – власник WRM Сергій Тронь

14:12

"Вимагаю пісню з Потапом про Смішариків": Бабкін випустив пісню "Зрада" і отримав від фанатів

14:10

Волонтери "Української команди" передали співробітникам ГУР партію дронів-камікадзе (відео)

14:01

РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків – ЗСУ

13:39

Беліссімо: Євген Клопотенко показав, як правильно приготувати кускус

13:03

Відхід Путіна і зміна влади в Росії: генерал назвав сценарій для "башт Кремля"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти