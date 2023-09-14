"Він сказав "Так": блогер Машуковський зробив пропозицію своєму коханому

Доленосний момент в житті пари стався в одному з найкрасивіших місць України.

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Олег Машуковський заручився з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashukovsky

Український блогер Олег Машуковський здійснив камінг-аут у січні 2023 року під час інтерв'ю для Раміни Есхакзай. Тоді ж він заявив, що перебуває в романтичних стосунках і готовий до сімейного життя.

Особистість свого обранця інфлюенсер розкрив у червні, в Місяць прайду. Ним виявився візажист на ім'я Данило. Ймовірно, саме про нього блогер і казав Есхакзай.

Тепер Машуковський зважився на важливий крок, та зробив обранцеві пропозицію. Блогер встав перед бойфрендом на одне коліно у вкрай незвичайному місці, та зробив йому незабутній сюрприз.

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Олег і Данило вирушили разом з друзями в піший підйом на гору Говерлу. На самій вершині блогер запропонував коханому повторити фрагмент з фільму "Титанік", де Роуз і Джек стоять на носі корабля. Коли Данило відвернувся, Машуковський дістав заповітну коробочку з обручкою, зробив пропозицію та отримав своє довгоочікуване "так".

Дивіться відео, як Олег Машуковський робить пропозицію своєму бойфренду на вершині Говерли:

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