"Абсолютні нелюди, втоплені в крові": Алан Бадоєв емоційно відреагував на трагедію в Бучі

Алан Бадоєв побажав жити в муках рашистам, які звірствували в Бучі / instagram.com/alanbadoev

Український режисер Алан Бадоєв часто підкреслював, що є людиною світу, і не звик ділити на "своїх" і "чужих". Однак жахи, які постали перед усім світом на знімках звільнених від окупантів Бучі та Ірпеня змусили навіть його остаточно прийняти рішення - у війні з рашистами не може бути півтонів.

Бадоєв записав відеозвернення, в якому розповів, що знімки вбитого мирного населення в Київській області повалили його в глибоку депресію, після якої залишився лише гнів і бажання мстити за кожного невинно вбитого.

"Вже два дні я ходжу по Києву і просто рятую себе від неймовірної депресії, тому що бачу людей, вони ходять на вулицях, продовжують жити. Складно ходити вулицями після побаченого в Бучі. Абсолютні нелюди, втоплені в крові мерзоти, - сказав він. – Таке зло обов'язково має бути покаране, щоб помститися за цих людей, невинних дітей. Це поза тим, що ми могли бачити у фільмах. Я хочу, щоб у людей, які це зробили, віднялися руки і ноги".

В описі до своїх роздумів Бадоєв шкодує, що все своє життя витрачав сили на зовсім інші категорії і поняття, які з війною втратили сенс.

"Доживши до 41 року я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливий талант, без кордонів, без національностей і себе я вважав людиною світу. Як же сильно я помилявся, як же багато часу я витратив не туди ... поки я живий, я кожен день буду виправляти цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, що б ніхто в світі не забув про ці дні війни...",- підсумував Алан Бадоєв.

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