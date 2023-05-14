Шакіра вперше висловилася про роман з Томом Крузом

Нарешті шанувальники Шакіри отримали однозначну відповідь, чи вільне серце гордої колумбійки.

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Стало відомо, що Шакіра думає про роман з Томом Крузом / instagram.com/shakira, imdb.com

Ледь колумбійська співачка Шакіра покинула Іспанію, де довгі роки жила з дітьми та невірним чоловіком, і перебралася в Майямі, вона з головою поринула в світ світського життя і розваг. Для папараці вона стала ласою ціллю, тим більше що вже дала привід для плітки місяця - Шак приписують роман з голлівудським актором Томом Крузом.

Таблоїди, як один, стверджують, що Том зацікавився співачкою, а ось її думку лише недавно висловив інсайдер для US Weekly. Так на шанувальників Шакіри чекає розчарування - вона не зустрічається з актором, і не хоче романтичних відносин ні з ним, ні з ким-небудь ще.

"Шакіра чудово провела час з Томом на Формулі-1, але вона не зацікавлена в тому, щоб з ним зустрічатися. Він був дуже милий, і їй сподобалось його товариство, але на даний момент вона не фокусується на побаченнях з ним чи з кимось іншим. У неї багато справ, і зараз вона зосереджена на своїх дітях і кар'єрі", - повідомляє джерело.

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Що ж стосується реакції співачки на чутки про роман з Томом Крузом, то плітка ця повеселила її настільки, що вона не коментувала її лише тому, що вважала, що це звучить настільки смішно і фантастично, що ніхто не повірить.

"Шакіра бачила в Інтернеті чутки про те, що Том залицяється до неї - і про те, як шанувальники погоджуються з їхньою думкою - але вона вважає, що це смішно, бо це просто неправда. Їй було весело, коли вони спілкувалися, але на цьому все закінчилося", - цитує джерело таблоїд.

Дивіться репортаж про те, як співачка Шакіра пережила скандальне розставання з Жераром Піке:

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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