67-річна глава клану Кардашьян-Дженнер заручилася з бойфрендом

Обранець Кріс Дженнер молодший за неї на чверть століття і є ровесником Кім Кардашьян.

Кріс Дженнер і Корі Гембл заручилися - ЗМІ / instagram.com/krisjenner

Американська світська левиця, продюсер і бізнеследі Кріс Дженнер є головою відомого клану Кардашьян-Дженнер - Кріс виростила і виховала шістьох дітей, які є успішними інфлюенсерами і значними постатями сучасної популярної культури.

При цьому Дженнер-старша не забуває і про особисте щастя. З 2014 року 67-річна Кріс зустрічається з Корі Гемблом, ведучим і бізнесменом, який молодший за неї на 25 років. Нещодавно пара підігріла чутки, що вони планують узаконити свої стосунки.

На сторінці Кріс в Instagram з'явився знімок її з Корі рук, причому на безіменному пальці Дженнер красувалася каблучка з розсипом діамантів. Ніяких коментарів світська левиця давати не стала, проте її сім'я професійно вміє тримати інтригу.

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Якщо кільце на пальці Дженнер і справді виявиться обручкою, то шлюб з Гемблом для неї буде третім.

Першим чоловіком (з 1978 по 1991 роки) Кріс був адвокат Роберт Кардашьян. Від цього союзу народилися Кортні, Кім, Хлої і Роберт-молодший. Потім, з 1991 по 2015 рік, вона була одружена з спортсменом Брюсом (Кейтлін) Дженнер. Від нього Кріс народила Кендалл і Кайлі.

Кріс Дженнер і Корі Гембл заручилися - ЗМІ / instagram.com/krisjenner

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