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67-річна глава клану Кардашьян-Дженнер заручилася з бойфрендом

19 лютого 2023, 19:11
Обранець Кріс Дженнер молодший за неї на чверть століття і є ровесником Кім Кардашьян.
Кріс Дженнер, Корі Гембл
Кріс Дженнер і Корі Гембл заручилися - ЗМІ / instagram.com/krisjenner

Американська світська левиця, продюсер і бізнеследі Кріс Дженнер є головою відомого клану Кардашьян-Дженнер - Кріс виростила і виховала шістьох дітей, які є успішними інфлюенсерами і значними постатями сучасної популярної культури.

При цьому Дженнер-старша не забуває і про особисте щастя. З 2014 року 67-річна Кріс зустрічається з Корі Гемблом, ведучим і бізнесменом, який молодший за неї на 25 років. Нещодавно пара підігріла чутки, що вони планують узаконити свої стосунки.

На сторінці Кріс в Instagram з'явився знімок її з Корі рук, причому на безіменному пальці Дженнер красувалася каблучка з розсипом діамантів. Ніяких коментарів світська левиця давати не стала, проте її сім'я професійно вміє тримати інтригу.

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Якщо кільце на пальці Дженнер і справді виявиться обручкою, то шлюб з Гемблом для неї буде третім.

Першим чоловіком (з 1978 по 1991 роки) Кріс був адвокат Роберт Кардашьян. Від цього союзу народилися Кортні, Кім, Хлої і Роберт-молодший. Потім, з 1991 по 2015 рік, вона була одружена з спортсменом Брюсом (Кейтлін) Дженнер. Від нього Кріс народила Кендалл і Кайлі.

Кріс Дженнер, Корі Гембл
Кріс Дженнер і Корі Гембл заручилися - ЗМІ / instagram.com/krisjenner

Раніше український екстрасенс Максим Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки - відун зізнався, що знайомий з нею практично двадцять років, за які вони разом пережили безліч злетів і падінь.

Також завісу таємниці про свого обранця відкрила співачка і продюсер Наталія Могилевська - нову любов артистка зустріла під час повномасштабної війни в Україні.

Інші новини:

шоу-бізнес Кріс Дженнер новини шоу бізнесу
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