64-річний Шон Пенн закрутив роман із 20-річною молдавською моделлю

Американський актор, режисер і громадський діяч Шон Пенн на своєму віку перебував у стосунках із багатьма красивими і відомими жінками - Мадонною, Шарліз Терон, Робін Райт, Сьюзан Сарандон тощо. З квітня 2022 року він - офіційно холостяк.
Близько року Пенн зустрічався з українською акторкою Ольгою Коротяєвою, але в червні 2024 року стало відомо, що актор знову самотній. Втім, довго нудьгувати він не звик.
Так видання Page Six повідомляє, що Шон Пенн знайшов собі нове захоплення - молдавську модель і акторку Валерію Нікову. Дівчині всього 20 років - її зоряний шанувальник втричі старший за неї.
Папараці підловили Пенна і Нікову під час прогулянки Мадридом, Іспанія. Пара була так захоплена одне одним, що не стримувала на публіці почуттів - пристрасно обіймалася і цілувалася.
Хто такий Шон Пенн?
Шон Джастін Пенн - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат премій "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" і "Гарві Мілк", повідомляє "Вікіпедія".
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Раніше стало відомо, що гурт Linkin Park знайшов заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті. Колектив на чолі з новим солістом вирушає в тур і в листопаді випустить повноцінний альбом.
Також у ЗМІ розкрили подробиці заповіту французького актора Алена Делона. Свої заощадження він розділив між трьома дітьми, з якими за життя у нього були складні стосунки.
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