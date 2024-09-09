64-річний Шон Пенн закрутив роман із 20-річною молдавською моделлю

Пару за пристрасними поцілунками заскочили папараці під час прогулянки.

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Шон Пенн новини - у Шона Пенна роман з Валерією Ніковою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський актор, режисер і громадський діяч Шон Пенн на своєму віку перебував у стосунках із багатьма красивими і відомими жінками - Мадонною, Шарліз Терон, Робін Райт, Сьюзан Сарандон тощо. З квітня 2022 року він - офіційно холостяк.

Близько року Пенн зустрічався з українською акторкою Ольгою Коротяєвою, але в червні 2024 року стало відомо, що актор знову самотній. Втім, довго нудьгувати він не звик.

Так видання Page Six повідомляє, що Шон Пенн знайшов собі нове захоплення - молдавську модель і акторку Валерію Нікову. Дівчині всього 20 років - її зоряний шанувальник втричі старший за неї.

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Папараці підловили Пенна і Нікову під час прогулянки Мадридом, Іспанія. Пара була так захоплена одне одним, що не стримувала на публіці почуттів - пристрасно обіймалася і цілувалася.

Валерія Нікова - нове романтичне захоплення Шона Пенна / instagram.com/valerianicov

Хто такий Шон Пенн? Шон Джастін Пенн - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат премій "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" і "Гарві Мілк", повідомляє "Вікіпедія".

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