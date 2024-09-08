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Куди дивиться дружина: старий ловелас Петросян знайшов собі нову Степаненко

Анна Підгорна
8 вересня 2024, 13:20
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Євген Петросян взяв під своє крило акторку, якій явно симпатизує більше, ніж просто колезі.
Евгений Петросян
Євген Петросян новини - Петросян працює з акторкою-копією Степаненко / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Комік-путініст Євген Петросян був одружений з гумористкою Оленою Степаненко з 1985 по 2018 рік. Розлучалися голосно: був поділ спільно нажитого за 30 років майна і сварки через роман Петросяна на стороні.

У Степаненко старого клоуна забрала Тетяна Брухунова, яка не соромиться визнавати, що закрутила роман із одруженим чоловіком. Утім, на місці Степаненко цілком імовірно може опинитися і вона сама.

Петросяну, незважаючи на численні хвороби та похилий вік, досі доводиться мотатися по гастролях зі своїми плоскими жартами, щоб оплачувати молодій дружині її богемний спосіб життя. У свою команду він узяв акторку Оксану Невежину, яка стала предметом бурхливих обговорень у Мережі.

відео дня

На сторінці фаната війни в Україні в Instagram з'явилося фото, де він позує поруч із Невежиною. Підписники зазначають - акторка є практично точною копією Олени Степаненко. У коментарях також радять Тетяні Брухуновій уважніше стежити за клоуном-путіністом: він явно скучив за Степаненко, і її молода копія може запросто викрасти його з сім'ї.

Євген Петросян із колегою
Євген Петросян з "молодою Оленою Степаненко" - акторкою Оксаною Невежиною / instagram.com/petrosyanevgeny

Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової

Подружжя узаконило стосунки в кінці 2019 року, за якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяну Брухунової із гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

Останні зіркові новини:

Раніше стало відомо, що батько співака-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос, який також є фанатом війни і знущань над українським народом, був екстрено госпіталізований.

Також ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко зробила двозначну заяву про її розлучення з чоловіком Владом Топаловим, і показала, як смикає себе за волосся.

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