Зірка Жіночого Кварталу вперше показала свого коханого

Машлятіна представила свого хлопця публіці.

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Олександра Машлятіна новини - з ким зустрічається Олександра Машлятіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

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Машлятіна з Жіночого Кварталу підтвердила, що не самотня

На авторському шоу вона показала свого коханого

Українська акторка і комік Олександра Машлятіна зробила шанувальникам справжній новорічний подарунок, і розсекретила свої романтичні стосунки. На шоу "Порадниця" вона навіть показала свого обранця.

Артистка не стала розкривати термін свого роману, проте достеменно відомо, що нового партнера вона вже познайомила зі своєю сім'єю - чоловік разом з Олександрою та її рідними зустрічав Новий рік.

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Коханим Машлятиної виявився 28-річний фотограф Іван Кабанков (на фото по центру). Він спеціалізується на фуд-зйомці, а також проводить ню-фотосесії.

Олександра Машлятіна раніше приховувала своє особисте життя від преси та в соціальних мережах. Про колишні стосунки Кабанкова також нічого не відомо.

По центру - Іван Кабанков, бойфренд Олександри Машлятиної / скріншот YouTube

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Що таке Жіночий Квартал? Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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